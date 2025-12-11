新加坡加油作業 防污染規範加嚴

根據中國大陸相關網站表示，新加坡海事及港務管理局（MPA）日前發布新版《加油作業防污染指南》，自十月三十日公告當天起正式生效。新規全面提高在新加坡港進行船舶加油（Bunkering）作業的安全與環保標準，對供油船、受油船及相關營運業者提出強制性要求。違規者最高可被處以一百萬新元罰款，最重面臨二年監禁，或兩者併罰。

MPA指出，新規定主要為進一步降低加油作業過程中的油污風險，確保新加坡作為全球加油中心的營運品質與環保水準。

廣告 廣告

新版指南附件A列出十七項須遵守的預防措施，涵蓋繫泊安全、通訊協調、設備狀況、操作監督等面向。內容包括：供油船與受油船必須依海況安全繫泊並全程維持；加油作業需有責任人監督，並確保繫泊纜繩定期檢查與調整；兩船需建立有效可靠的通訊方式，如主通訊失效將立即改採緊急訊號並停止作業；作業開始前須共同確認最大泵送速率、壓力及緊急停機程序；加油軟管、輸油臂須妥善安裝且保持良好狀態；接油端需封堵舷外排水孔、放置接油盤，並檢查油艙油量（ROB）；加油期間不得進行船上其他燃油轉移作業；消防及油污應變設備需保持可立即使用狀態；加油連接處須專人全程值守，兩船間需設置安全通道；晝夜訊號需清晰展示。

MPA強調，前述項目皆屬「強制性要求」，若未依規執行將視為違規。事故處置須立即回報一小時內完成文件提報。

針對加油過程中可能發生的油污或其他事故，新規明定更嚴格的應急時限：

立即停工：一旦發生事故，兩船須立刻中止加油作業並啟動清理措施。

即時回報：須透過電話或甚高頻（VHF Ch07）向海洋安全控制中心通報。

一小時內送件：受油船須於事故後一小時內完成油艙容積表（附件C第二部分）並取得計量單，提交至MPA指定郵箱。相關文件需由船長與輪機長共同簽署，以確保資料真實可靠。

為強化作業透明度，新規要求供油船與受油船在操作前與操作期間，須共同完成附件B（加油檢查表）。該文件需由雙方各自留存一份，作為作業紀錄與風險控管依據。

MPA指出，檢查表並非形式文件，如未依規定填寫或保存，也將視同違反相關規範。

依據相關條例，若新加坡籍船舶在任何海域排放油類或含油混合物，或任何船舶在新加坡水域造成油污，船長、船東、代理人均須「各自承擔責任」。經定罪後，每人將面臨：罰款不低於一千新元且不超過一百萬新元，或不超過二年監禁，或罰金與監禁併罰。MPA強調，將持續採取零容忍態度，確保港區加油作業安全、合規且不對海洋環境造成污染。