新加坡勒令蘋果與谷歌封鎖「仿冒政府」帳號 防堵詐騙蔓延

火報記者 陳銳/報導

此舉是依據新加坡《網路犯罪危害法》採取的行動，目的是切斷近期在 iMessage 與 Google Messages 上出現的假冒新加坡郵政等機構的詐騙手法。

新加坡目的是阻止近期在 iMessage 與 Google Messages 上出現的假冒新加坡郵政等機構的詐騙訊息。圖:istockphoto

警方指出，詐欺訊息在近來快速擴散，詐騙者利用與官方訊息相似的顯示方式，讓民眾難以辨識真假。由於政府機構已在本地簡訊註冊系統完成登記，只有合法單位能以「gov.sg」名義發送 SMS，但這項保護機制目前尚未延伸至 iMessage 與 Google Messages，因此詐騙者便趁虛而入。

廣告 廣告

新加坡內政部指出，民眾往往會誤以為在這兩個平台收到的「gov.sg」訊息與一般簡訊同屬官方來源，使詐騙風險大幅提升。警方強調，這類訊息在界面呈現上與 SMS 並列顯示，更增加混淆空間。

根據官方命令，蘋果與谷歌必須阻擋任何模仿「gov.sg」或其他政府機構名稱的帳戶與群組顯示，並過濾相關訊息，以防止民眾誤信詐騙內容。

今年 9 月，新加坡政府才曾警告 Meta，如未採取更強力措施遏制 Facebook 上的冒名詐騙，將面臨罰款。當時政府要求 Meta 研究運用臉部辨識等技術，以減少冒用高層官員身分的詐騙案例，目前蘋果與谷歌均已承諾配合執行相關命令，並呼籲民眾儘速更新手機應用程式，以取得最新的安全防護功能，降低成為詐騙目標的風險。