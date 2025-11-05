新加坡及港、台凍結太子集團資產

（德國之聲中文網）根據多家港媒報道，香港警方11月4日凍結一個國際跨境電訊詐騙及洗黑錢集團市值約27.5億港元資產（約合3.52億美元），包括現金、股票和基金。港媒稱，此案據悉涉及柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）創辦人陳志，警方相信被凍結的資產為該集團的犯罪所得，案件已交由警務處財富情報及調查科跟進調查，行動中暫時未有人被捕。一位香港警方消息人士向法新社證實，太子控股集團是此次港警執法行動的目標。

就在同一天，台北地檢署指，已扣押太子集團45億余元新台幣（約合1.45億美元）資產，並拘提25名被告。

10月30日，新加坡警方查封了陳志及其“太子集團”在新加坡的6處房產，同時對其他相關金融資產發出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現金，總價值超過1.5億新元。

美英出手打擊陳志的網絡欺詐帝國

陳志，37歲，原籍中國福建，現持有柬埔寨、英國等多國國籍，是太子集團創辦人兼主席，曾擔任柬埔寨首相洪瑪奈及其父親、前首相洪森的顧問，2020年7月20日被柬埔寨政府授予“公爵”稱號，目前在逃。太子集團自稱為一家跨國商業集團，在柬埔寨從事度假村、酒店、房地產、酒店、金融、娛樂等項目，是柬埔寨最大的企業集團之一。

2025年10月14日，美國紐約東區聯邦法院公開了對陳志的刑事起訴書，指控陳志創辦的太子集團是亞洲最大的跨國犯罪組織之一，陳志則是這個“龐大的網絡欺詐帝國”的幕後黑手。他面臨的罪名包括從事電信網絡欺詐、洗錢、強迫勞動和人口販賣等。起訴書稱，陳志及其團伙在柬埔寨全境建造和運營了至少十個專門用於詐騙的園區。這些園區如同監獄，囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，並通過暴力和酷刑威脅，強迫他們對全球範圍內的受害者實施詐騙。 詐騙所得資金則通過比特幣礦場、空殼公司和在線賭場進行洗錢，最終用於購買倫敦的房產、私人飛機等等。起訴文件稱， 太子集團在三十多個國家運營多家企業，並通過香港的空殼公司丶代理銀行賬戶與加密貨幣錢包等將該集團在詐騙園區取得的資金轉往塞舌爾丶新加坡及開曼群島的離岸實體。

作為起訴的一部分，陳志的公司受到了美國和英國的制裁。美國司法部查獲並沒收了陳志控制的127271枚比特幣（市值超過140億美元），創下了美國歷史上單次資產沒收的最大紀錄。英國財政部凍結了陳志網絡在倫敦擁有的資產，包括19 處房產，其中包括一棟價值1億英鎊的辦公樓和一座豪宅。

美國司法部長帕姆·邦迪（Pamela Jo Bondi）稱此次行動是“對全球人口販賣和網絡金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，並表示要“摧毀這個建立在強迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國”。

香港證監會和保監局近日亦在網站公布，已暫時吊銷與太子集團關聯的保險經紀及證券公司牌照。

陳志目前下落不明。一旦被定罪，他將面臨最高40年的監禁，罪名包括欺詐、洗錢和人口販賣。美國聯邦調查局（FBI）正在對該案件進行深入調查。

（法新社等）

作者: 德才