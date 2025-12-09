新加坡善食坊 南洋風味全植料理

位於新加坡，提供社交休閒的「楊厝港民眾俱樂部」，經過四年翻修，重新開幕。慈濟善食坊在開幕儀式上，示範全食植物料理，新加坡國務資政「李顯龍」也受邀在這次活動當中。

「這個馬來粽，我們用紫米來做，你是用糙米飯做的，對 我們用日本糙米飯，(然後做成馬來粽) 是的。」

用猴頭菇做成的沙爹、糙米飯做的ketupat，都是更健康版的南洋道地美食。你會想來一口嗎？

新加坡慈濟影視職工 張玉佳：「經過翻修的楊厝港民眾俱樂部，今天正式開幕，慈濟善食坊也受邀到現場，示範全食植物料理，新加坡國務資政李顯龍也到訪，與居民一同體驗，健康又美味的飲食方式。」

居民聯繫網主席 黃秀琴：「透過這個(健康挑戰)21天的活動裡，(居民)也是有察覺到，他們的三高 真的是在控制中。」

廚師一步一步示範，大家都能在家中輕鬆上手。參與者林福祥看見84歲的母親在完成「健康挑戰21天」後的改變，讓他對全食物植物飲食有了全新的認識，這天也特別帶著家人一起來體驗。

參與者 林福祥：「我母親的關鍵膽固醇水平，特別是血壓 全都下降了，所以我認為這是一個非常好的活動。」

慈濟善食坊職工 江偉翔：「實有很多居民是，你有看到 剛才是孩子帶媽媽 ，然後還有夫妻，還有就是大人帶小孩，所以我們就是要，有一個這樣的環境，就是希望家庭 每一個都健康。」

從一道料理開始，把全食物植物飲食的概念帶入社區，讓更多人用健康美味滋養身心。

