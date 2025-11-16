新加坡國寶級藝術家憶友 黃意會推《不要告別—三毛與我的台灣印記》個展

新加坡國寶級藝術家黃意會（左）與策展人賴慕芬致詞，舉辦個展追憶他與三毛的深厚情誼。(主辦單位提供)

新加坡國寶級藝術家黃意會推出《不要告別—三毛與我的台灣印記》個展，以畫筆封存與三毛的深厚情誼，將共同走過的青春、旅程與記憶，轉化為永不告別的心靈印記。展覽自即日起至12月7日在台中葫蘆墩文化中心展出。

黃意會出生於新加坡，理工背景出身，卻始終對文學與藝術有著敏銳直覺。1980年代初，他因報社副刊投稿而結識三毛，那時的三毛正是文壇最光芒四射的作家。兩人從書信、文字交流，到共同騎車遊台東、遠行蘭嶼，友情迅速升溫，也在黃意會心中留下無可取代的位置。這段旅程讓他創作出〈蘭嶼〉、〈美濃油紙傘〉等代表作，而〈蘭嶼〉更成為他三十年後再度追憶的起點。

16日下午的開幕式中，旅法多年的手工電吉他製琴師鄺老師與黃意會合唱〈不要告別〉與〈橄欖樹〉，吉他音色溫潤，歌聲深情，讓現場觀眾彷彿被帶回三毛與黃意會共同旅行的年代。那個年代的自由、浪漫與不羈，在音樂裡再度翻湧。

1982年，黃意會與三毛在台北留下合影。(主辦單位提供)

現場貴賓包含台中市政府文化局副局長曾能汀、總統府前資政廖了以、國美館館長陳貺怡、台灣引興公司董事長王慶華、資深國際策展人王琨生與葫蘆墩文化中心主任郭恬氳。各界皆肯定黃意會以藝術保存記憶、跨越文化的創作精神，也盛讚此次展覽為今年台中最具溫度的藝文展覽之一。

策展人賴慕芬表示，〈不要告別〉這首歌在1980年代風靡華語世界，三毛作詞、李泰祥作曲，是一代人的情感記憶。「這次展覽，就像黃意會給三毛的最後一封長信。」她指出，黃意會自2019年起每兩年推出一次三毛主題展覽，在新加坡、深圳引起迴響後，這次選擇回到三毛成長的台灣，具有深刻象徵意義。

黃意會坦言：「三毛說過，用一秒鐘轉身離開，用一輩子去忘記。我的畫，就是那漫長的一輩子。」他將科學訓練帶來的冷靜，與文學滋養出的柔軟並置在同一張畫布上；線條自由、色彩奔放，看似抽象，卻是他完整的情緒紀錄。

展場中的作品，多件源自他與三毛的記憶路線台東的山海、蘭嶼的風、台北的巷弄、台中的街景。那些地方三毛走過，而那些畫，是黃意會為她留下的痕跡。

對黃意會來說，作品既是創作，也是自傳。他在抽象風景中埋下符碼：流動的線條代表時間，堆疊的色彩象徵情緒，誇張的形體暗喻自然生命力。觀者在畫前停留的瞬間，便能感受到「穿入花間，踩碎樹影，與日月同行」的自由。《不要告別—三毛與我的台灣印記》是一場藝術家獻給摯友的深情回望，也是一種溫柔的告別方式，不是放下，而是讓記憶以另一種形式永遠留存。

