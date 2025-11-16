新加坡國寶級藝術家追憶摯友三毛 黃意會《不要告別》個展葫蘆墩登場

【民眾網諸葛志一台中報導】新加坡國寶級藝術家黃意會，以深厚筆觸追憶文學女作家三毛，推出《不要告別-三毛與我的台灣印記》個展，即日起至12月7日在豐原葫蘆墩文化中心展開。展名取自三毛作詞、李泰祥作曲的經典民歌〈不要告別〉，象徵將美好封存在心的深情告白，也為黃意會半世紀創作旅程寫下最溫柔的一章。

理工背景出身的黃意會熱愛文學與藝術，早年自學蠟染畫、紙刻畫，1983年起專職創作，作品曾獲法國巴黎大皇宮美術館典藏。1980年代初，他因報社副刊投稿與三毛結識，兩人曾共騎車遊台東、遠行蘭嶼，留下許多青春印記。而那趟旅程啟發創作出〈蘭嶼〉、〈美濃油紙傘〉等作品；其中〈蘭嶼〉更成為日後重訪記憶的起點。

開幕式於16日下午在葫蘆墩文化中心舉行，由旅法多年的手工電吉他製琴師鄺老師與黃意會聯手揭開序幕。隨著電吉他的溫潤音色流淌，兩人合唱〈不要告別〉與〈橄欖樹〉，歌聲柔情悠遠，彷彿帶領觀眾穿越時光，回到三毛與黃意會青春同行的歲月。

《圖說》現場展出許多黃意會與三毛互動時留下的珍貴照片。

現場嘉賓雲集，包括台中市文化局副局長曾能汀到場肯定展覽的文化交流價值；總統府前資政廖了以親臨表達支持；國立台灣美術館長陳貺怡盛讚黃意會以畫筆記錄時代情感。多位藝術界及企業代表亦到場，共同見證展覽的溫暖啟航。

策展人賴慕芬表示，本次的主題〈不要告別〉，是一首80年代家喻戶曉的民歌，鳳飛飛、劉文正、黃鶯鶯均翻唱過；作曲李泰祥老師是她的恩師，作詞正是三毛女士；〈不要告別〉是指把美好的記憶封印永存心中。黃意會老師自2019年起，以兩年為週期的三毛主題創作展，在新加坡、深圳展出後，這次選擇回到三毛的成長之地台灣，更具深層意義。

黃意會坦言：「三毛說，用一秒鐘轉身離開，用一輩子去忘記。我的畫，就是那漫長的一輩子。」他的創作融合理性科學與詩意感性，畫面既寫實又夢幻，將思念化為色彩的流動。

《圖說》總統府前資政廖了以(左2)及國美館長陳陳貺怡(右2)等貴賓出席畫展開幕儀式。

1954年生於新加坡的黃意會，自學成才，擅長油畫、水墨、膠彩、蠟染、雕塑與攝影等多種媒材。其創作跨越印象派、立體派及抽象表現主義，被譽為「自由意會派」代表藝術家。他的畫作以流動線條、鮮明或柔和的色彩，以及誇張的造型語彙，描繪大自然的生機與內心記憶的漣漪。

黃意會的作品屢受國際肯定，曾於美國、歐洲、日本與東南亞展出，並獲新加坡美術館、日本福岡市美術館、台灣國立美術館及巴黎大皇宮美術館等典藏。他認為創作即自傳，每一筆色彩都是人生旅途的痕跡，亦是與三毛共同書寫的情感迴響。