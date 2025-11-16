活動現場嘉賓雲集，總統府前資政廖了以（左2）亦親臨現場，表達對藝術教育與文化外交的支持與期待。國立臺灣美術館館長陳貺怡（右2）讚賞黃意會（中）以畫筆記錄時代情感，展現藝術家自由奔放的創作精神。策展人賴慕芬（右1）。

新加坡國寶級藝術家黃意會臺中開展紀念摯友三毛

新加坡國寶級藝術家黃意會以深厚筆觸追憶女作家三毛，推出《不要告別－三毛與我的臺灣印記》個展，即日起至12月7日在臺中市葫蘆墩文化中心登場。

新加坡國寶級藝術家黃意會以深厚筆觸追憶女作家三毛，推出《不要告別－三毛與我的臺灣印記》個展，即日起至12月7日在臺中市葫蘆墩文化中心登場。

新加坡國寶級藝術家黃意會以深厚筆觸追憶女作家三毛，推出《不要告別－三毛與我的臺灣印記》個展，即日起至12月7日在臺中市葫蘆墩文化中心登場。展覽主題取自三毛作詞、李泰祥作曲的經典民歌〈不要告別〉，象徵封存記憶與情感的告白，也成為黃意會半世紀創作旅程中，最溫柔的一章。

黃意會理工背景出身卻熱愛文學與藝術，早年自習蠟染畫、紙刻畫，1983年起專職繪畫，作品曾獲法國巴黎大皇宮美術館典藏。1980年代初，他因報社副刊投稿與三毛結緣，兩人共騎車遊臺東、遠行蘭嶼，留下無數難忘時光。而那趟旅程啟發創作出〈蘭嶼〉、〈美濃油紙傘〉等作品；其中〈蘭嶼〉更成為日後重訪記憶的起點。

廣告 廣告

活動現場嘉賓雲集，臺中市政府文化局副局長曾能汀特地出席致詞，肯定藝術跨文化交流的深遠意義；總統府前資政廖了以亦親臨現場，表達對藝術教育與文化外交的支持與期待。國立臺灣美術館館長陳貺怡讚賞黃意會以畫筆記錄時代情感，展現藝術家自由奔放的創作精神。此外，臺灣引興股份有限公司董事長王慶華、資深國際策展人王琨生與葫蘆墩文化中心主任郭恬氳皆蒞臨參與，共同見證展覽開幕盛況。現場氣氛溫馨而隆重，音樂、繪畫與友情交織，宛如延續三毛筆下那份跨越時空的自由靈魂與深情呼喚。

策展人賴慕芬表示，本次的主題『不要告別』，是一首80年代家喻戶曉的民歌，作曲李泰祥老師是我的恩師，作詞正是三毛女士。黃意會老師自2019年起，以兩年為週期的三毛主題創作展，在新加坡、深圳展出後，這次選擇回到三毛的成長之地台灣。

黃意會表示：「三毛說，用一秒鐘轉身離開，用一輩子去忘記。我的畫，就是那漫長的一輩子。」黃意會將理性科學的背景與詩意感性融合，筆下的風景既真實又夢幻。策展人賴慕芬補充：「《不要告別》不僅是藝術家的懷念，也是一場創作能量的爆發，畫面中線條、色彩與情感交織，呈現出他對自由與生命最深的呼喚」。

黃意會1954年出生於新加坡， 1979年新加坡南洋大學畢業，同年舉辦第一次個人畫展。他自學繪畫，精通油畫、山水畫、雕塑等，是一名傳奇的畫家。1979年至今舉辦過15次個展，曾受邀至美國、荷蘭、巴黎、日本、上海、深圳及東南亞各國展出，畫作並獲國際知名銀行、新加坡航空公司與企業集團收藏，並於新加坡美術館、日本福岡市美術館、臺灣國立美術館、法國巴黎大皇宮美術館等館所典藏。