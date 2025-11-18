新加坡國寶級藝術家黃意會開展紀念摯友三毛

新加坡國寶級藝術家黃意會以深厚筆觸追憶文學女作家三毛，推出《不要告別-三毛與我的台灣印記》個展，即日起至十二月七日在葫蘆墩文化中心登場；該展覽主題取自三毛作詞、李泰祥作曲的經典民歌〈不要告別〉，象徵封存記憶與情感的告白，也成為黃意會半世紀創作旅程中，最溫柔的一章。(見圖)

策展單位今(十八)日說明，黃意會理工背景出身卻熱愛文學與藝術，早年自習蠟染畫、紙刻畫，一九八三年起專職繪畫，作品曾獲法國巴黎大皇宮美術館典藏；一九八○年代初，他因報社副刊投稿與三毛結緣，兩人共騎車遊台東、遠行蘭嶼，留下無數難忘時光，而那趟旅程啟發創作出〈蘭嶼〉、〈美濃油紙傘〉等作品，其中〈蘭嶼〉更成為日後重訪記憶的起點。

廣告 廣告

開幕式由旅法多年的手工電吉他製琴師鄺老師與藝術家黃意會攜手開場，隨著手工電吉他溫潤的音色與歌聲流淌，兩人合唱〈不要告別〉與〈橄欖樹〉，歌聲深情悠遠，彷彿引領現場觀眾穿越時光，回到那個充滿理想與浪漫的年代，仿佛共同參與三毛與黃意會昔日的交心時光。

總統府前資政廖了以親臨現場，表達對藝術教育與文化外交的支持與期待；市府文化局副局長曾能汀肯定藝術跨文化交流的深遠意義；國立臺灣美術館館長陳貺怡讚賞黃意會以畫筆記錄時代情感，展現藝術家自由奔放的創作精神。此外，前台中市、高雄市教育局長吳榕峰、台灣引興股份有限公司董事長王慶華、台灣美術文化交流協會理事長楊志文、古瓷收藏家陳柏罄（憬耀）、陶藝大師廖國顯、陶藝家史嘉祥、74藝術中心沉香雕刻大師李文武、台灣小鎮藝術總監黃文棟、書法大師張志鴻、水墨大師袁之靜、法國沙龍協會會長王聖平、膠彩巨擘張秀燕、圓滿自在董事長王譯聖、葫蘆墩文化中心主任郭恬氳皆蒞臨參與，共同見證展覽開幕盛況，現場氣氛溫馨而隆重，音樂、繪畫與友情交織，宛如延續三毛筆下那份跨越時空的自由靈魂與深情呼喚。

策展人華巍藝術新聞總監賴慕芬表示，主題「不要告別」是八○年代文青共同的記憶，更是家喻戶曉的民歌，江玲、蔡琴、齊豫、黃鶯鶯競相翻唱；作曲李泰祥老師是策展人賴慕芬的恩師，作詞正是三毛（陳平女士）；「不要告別」是指把美好的記憶封印永存心中。黃意會老師自二○一九年起，以兩年為週期的三毛主題創作展，在新加坡、深圳展出後，這次選擇回到三毛的成長之地台灣《不要告別》。賴慕芬特別感謝黃意會大師在疫情間協助台灣駐新加坡代表處完成台灣藝術家李光裕捐贈《思惟》給新加坡濱海灣花園永久典藏，同時黃意會大師邀請好友星文化部長唐振輝親自剪綵，當日各大媒體寫上《台灣藝術家李光裕、新加坡文化部長唐振輝共同揭開藝術品完成捐贈》那一幕是令人動容落淚的。

黃意會指出，三毛說用一秒鐘轉身離開，用一輩子去忘記。我的畫就是那漫長的一輩子。黃意會將理性科學的背景與詩意感性融合，筆下的風景既真實又夢幻。賴慕芬補充，《不要告別》不僅是藝術家的懷念，也是一場創作能量的爆發，畫面中線條、色彩與情感交織，呈現出他對自由與生命最深的呼喚。

黃意會一九五四年出生於新加坡，一九七九年新加坡南洋大學畢業，同年舉辦第一次個人畫展；他自學繪畫，精通油畫、山水畫、雕塑等，是一名傳奇的畫家。其創作融合西方抽象與東方山水的靈動，黃意會被譽為「自由意會派」，筆下的風景不止於自然，更流動著情感與記憶，畫面中線條、色塊與光影交錯，如詩般傳達內心的自由與任性。畫作中可見，油彩層層堆疊出情緒的深度，將懷念化為色彩的流動，讓觀者在光影之間感受「穿入花間，踩碎樹影，與日月同行」的生命能量。

一九七九年至今舉辦過十五次個展，曾受邀至美國、荷蘭、巴黎、日本、上海、深圳及東南亞各國展出，畫作並獲國際知名銀行、新加坡航空公司與企業集團收藏，並於新加坡美術館、日本福岡市美術館、台灣國立美術館、法國巴黎大皇宮美術館等館所典藏。

黃意會作品風格受藝術大師馬克夏卡爾(Marc Chagall) 的影響，遊離於印象派、立體派、抽象表現主義等多流派間，作品形式包括油畫、蠟染畫、水墨畫、膠彩畫、丙烯畫、紙板刻畫、數位攝影等。黃意會不用傳統的單一視角來揮灑，除讓藝術境界無佛屆外，並帶著獨特的藝術理念，跨出窠臼常規的框架；從生活中的高點去看待已知的世界，而那豐碩的景物觀，也都化身為他創意的基底素材。

作品也是自傳，在黃意會的抽象風景中運用流動的線條、鮮豔或柔和的色彩，以及誇張的形態來表達大自然的生機與和諧；融合幾何圖形或隨機筆觸，使樹葉、花瓣和枝幹呈現夢幻或超現實的效果，帶有動感與詩意。