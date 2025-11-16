新加坡國寶級詩人畫家黃意會用創作追「藝」台灣文青天花板女作家三毛
記者楊文琳/台中報導
新加坡國寶級藝術家黃意會，以深厚筆觸追憶文學女作家三毛，推出《不要告別－三毛與我的台灣印記》個展，即日起至12月7日在台中葫蘆墩文化中心登場。展覽主題取自三毛作詞、李泰祥作曲的經典民歌〈不要告別〉，象徵封存記憶與情感的告白，也成為黃意會半世紀創作旅程中最溫柔的一章。
理工背景出身卻熱愛文學與藝術的黃意會，早年自習蠟染畫、紙刻畫，1983年起專職繪畫，作品曾獲法國巴黎大皇宮美術館典藏。1980年代初，他因報社副刊投稿與三毛結緣，兩人共騎車遊台東、遠行蘭嶼，留下無數難忘時光。而那趟旅程啟發創作出〈蘭嶼〉、〈美濃油紙傘〉等作品；其中〈蘭嶼〉更成為日後重訪記憶的起點。
開幕式於16日下午在葫蘆墩文化中心舉行，由旅法多年的手工電吉他製琴師鄺老師與藝術家黃意會攜手開場。隨著手工電吉他溫潤的音色與歌聲流淌，兩人合唱〈不要告別〉與〈橄欖樹〉， 深情歌聲引領現場觀眾穿越時光，回到那個充滿理想與浪漫的年代，仿佛共同參與三毛與黃意會昔日的交心時光。活動現場嘉賓雲集，台中市政府文化局副局長曾能汀特地出席致詞，肯定藝術跨文化交流的深遠意義；總統府前資政廖了以亦親臨現場，表達對藝術教育與文化外交的支持與期待。國立台灣美術館館長陳貺怡讚賞黃意會以畫筆記錄時代情感，展現藝術家自由奔放的創作精神。
策展人賴慕芬表示，本次的主題〈不要告別〉，是一首80年代家喻戶曉的民歌，鳳飛飛、劉文正、黃鶯鶯均翻唱過；作曲李泰祥老師是她的恩師，作詞正是三毛女士；〈不要告別〉是指把美好的記憶封印永存心中。黃意會老師自2019年起，以兩年為週期的三毛主題創作展，在新加坡、深圳展出後，這次選擇回到三毛的成長之地台灣。黃意會表示：「三毛說，用一秒鐘轉身離開，用一輩子去忘記。我的畫，就是那漫長的一輩子。」黃意會將理性科學的背景與詩意感性融合，筆下的風景既真實又夢幻。策展人賴慕芬補充：「〈不要告別〉不僅是藝術家的懷念，也是一場創作能量的爆發，畫面中線條、色彩與情感交織，呈現出他對自由與生命最深的呼喚」。
