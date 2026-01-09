新加坡國寶茶「全台首間外帶店」！14天狂賣2300杯 馬年限量款開搶

【記者莊偉祺／台北報導】被譽為新加坡國寶茶的「TWG Tea」，在台首間外帶店開在台北信義商圈，搶眼金色杯款造成搶購，14天狂賣2300杯，目前須待補貨才能再開賣了！同步推出馬年限量茶款，全台僅500罐。

被譽為新加坡國寶茶的「TWG Tea」，在台灣主要消費力的百貨包含101、台北SOGO、台中及台南新光三越、高雄漢神巨蛋都有據點，最新更在台北信義新天地新光三越A8館，開設全台首間結合外帶茶概念店。

廣告 廣告

業者指出，這次將先前的A4、 A8兩館據點合併，打造出黃銅鏡面、琥珀色調的新店裝，可提供90多種外帶茶款，現點現做須由專人沖泡工法與專用過濾水現泡，可選則熱飲或冰飲，目前外帶概念已陸續進駐亞洲與中東11處據點。

日前2025年底開幕期間，於12月18日至31日就賣出約2300杯，每杯450毫升外帶茶飲售價為230元，因搶眼的金色杯款搭配專屬提袋造成搶購，目前台北外帶店已售罄、暫停販售了！業者表示，由於外帶杯款與配件皆須從新加坡進口，估計今年1月底才能到貨。

店內除了外帶茶飲，也有品牌經典茶葉款如法式伯爵茶、銀月綠茶與1837紅茶，還有手工純棉茶包、訂製茗茶系列等熱銷品項，總共超過1000款頂級莊園與獨家調配茶，更有茶具、禮盒，以及用6公斤茶葉濃縮製成的香氛蠟燭等。

TWG Tea外帶杯款與配件皆須從新加坡進口，估計今年1月底才能到貨。莊偉祺攝

因應馬年到來，TWG Tea也開賣全台僅500罐的「赤馬迎禧茶」，以南非國寶茶為基底，加入玫瑰花瓣、紅莓與甜檸檬香蜂草，呈現出獨特的無茶鹼特調，並有金色駿馬圖案的寶紅色茶罐可收藏，售價 1450元。

90多種外帶茶款，現點現做須由專人沖泡工法與專用過濾水現泡。莊偉祺攝

店內除了外帶茶飲，還有品牌經典茶葉款如1837紅茶等。莊偉祺攝

因應馬年到來，TWG Tea也開賣全台僅500罐的「赤馬迎禧茶」。莊偉祺攝

TWG Tea全台首間外帶茶概念店，另有販售甜點等產品。莊偉祺攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

兩大男神壓線來台頒金唱片！邊佑錫冷到狂搓手、安孝燮跟粉絲閒聊

許光漢入伍前「剃頭照」曝光！平頭讓許太太暴動了

1450元吃得到活鮑A5和牛！台中超人氣夏登法式鐵板燒評估北上

