新加坡城市規劃之父劉太格逝世 駐星代表童振源致哀

（中央社台北18日電）被譽為新加坡組屋與城市規劃之父的劉太格今天逝世，享壽87歲。駐新加坡代表童振源表示，經常與劉太格餐敘、聽取新加坡組屋發展的歷史，進而撰寫新加坡公共住宅政策相關資料提供台灣參考，他並對劉太格的逝世致意與致哀。

劉太格於1970年代加入新加坡建屋發展局，隨後調任市區重建局局長兼總規劃師，負責新加坡城市規劃公共住屋計畫，使新加坡公共住宅概念廣受各國矚目，在新加坡政壇與各界舉足輕重，被稱為「新加坡城市規劃之父」。

廣告 廣告

童振源今天在臉書（facebook）發文、並告訴中央社，去年12月19日是他最後一次與劉太格在官邸餐敘。他於2023年抵任新加坡不久後便經常有機會與劉太格餐敘，時常聽取新加坡組屋發展的歷史。這些對談也成為自己後續寫作的養分；去年6月出版新書「新加坡六十年：小國大智慧的故事」，其中便收錄了多篇關於劉太格的故事與啟發。

童振源指出，與劉太格的深度交流則始於2024年10月25日。此前歷時6個月完成「新加坡組屋政策與啟示」一書，希望能為台灣中央與地方政府提供參考，「也寄了一本給劉太格，未料他回信直言並不完全認同書中部分觀點，並親自約我前往他的辦公室當面討論」。

童振源說，當天進入辦公室，當時已高齡85歲的劉太格親自拿起簡報筆說明，「那一刻我深刻感受到一位大師對專業的嚴謹、對公共政策的責任感，以及對後輩毫不保留的提攜」。

童振源表示，劉太格一生規劃新加坡21個城鎮，奠定了新加坡今日安定昌盛的城市基礎；更在全球設計、規劃超過70座城市，其中不乏人口逾千萬的超大型都會。（編輯：田瑞華）1150118