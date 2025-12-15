新加坡大愛幼教中心畢典 家長感動殷期許

新加坡慈濟大愛幼教中心，最近舉辦第12屆畢業典禮，57位畢業生，領到了人生第一張畢業證書。從稚嫩懵懂的娃兒，一轉眼要上小學了，父母不禁感嘆時光的飛逝，也很欣慰見到孩子的成長，對於孩子這幾年來在幼教中心，學習到的品德和正向價值觀，更是給予高度肯定。

「你已發掘出自己內心的珍寶，這分獨特特質 叫作同理心。」

台上孩子在表演，台下父母忙著捕捉孩子的身影，這一刻，為孩子感到驕傲。第12屆慈濟大愛幼教中心畢業典禮，57位畢業生，領到了人生中第一張畢業證書。

畢業生家長 王凱億：「 今天的場面其實非常感動，因為可以看到我的女兒，從剛剛進入慈濟幼教，到現在已經畢業 ，然後他們要繼續她的下一個旅程，希望他們也是能夠保持，這個愛心和赤子之心，去面對社會 面對一切的人 事 物。」

畢業生家長 思如蒂：「看到他們達到這個重要里程碑，我感到非常驕傲，我認為他變得更加獨立了，基本生活都能自理，而且他總是努力對他人更友善。」

畢業生家長 孫詩婷：「 我覺得學校影響她滿多的，她以前比較害羞，可是她經過學校的一些教導，她就慢慢地敞開她的心房，(現在)可以每天都很開心，很有能量的一個人。」

「請爸爸媽媽喝第一口茶，感恩爸爸媽媽給我依靠。」

楊芮熙兩個月大時，就到幼教中心，回顧孩子的成長點滴，父母也感觸良多。

畢業生家長 柯萊夫 與 楊力慈 ：「 爸爸哭了 他先哭，我看見她在進行奉茶儀式時，有些情緒激動，芮熙會告訴我們環保的重要性，她也會說素食很重要，因為動物是我們的朋友，在學術上 我們能獲得的有限，但有了這些內在的價值，我相信它們終將引領孩子，成長為更優秀的大人。」

在滿滿的祝福中，孩子們準備展開新的旅程，帶著愛與善，踏向未來的每一步。

