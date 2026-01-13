新加坡大胃王狂吞30碗擔仔麵

新加坡網紅大胃王Zermatt Neo挑戰三十碗台南擔仔麵！市長黃偉哲前往探班，加油打氣。（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

在YouTube擁有三四八萬訂閱的新加坡網紅大胃王Zermatt Neo日前來台南取材，造訪米其林必比登推薦的「小公園擔仔麵」，市長黃偉哲特地前往探班，為他一次吃下三十碗擔仔麵挑戰，加油打氣。

黃偉哲也送上台南特產「卡蜜拉」哈密瓜、柚子果汁等伴手禮，邀請Zermatt除品嘗台南美食，並可參訪「龍崎光節-空山祭」，讓更多新加坡觀眾，感受台南之美。

黃偉哲也希望藉由影片，吸引更多新加坡遊客至台南旅遊、品嘗美食文化，藉此提升國際遊客來台南觀光意願。他也推薦台南曾獲CNN評選為全球最值得造訪的二十四個地點之一、英國國家地理旅遊雜誌列入全球三十個最酷景點榜單及英國「Time Out」雜誌列入亞洲最佳旅行地；台南擁有吃不完的美食與獨特美景，歡迎各國旅客來台南！

Zermatt Neo是新加坡深具影響力的大胃王YouTuber，經營頻道已近二十年，記錄各種大胃王挑戰過程。Zermatt表示，他喜歡街邊小吃，了解小吃美食的店家故事，在大胃王挑戰同時，黃偉哲也向其介紹台南擔仔麵歷史由來及美味的關鍵所在。

市府表示，台南小吃聞名全台，此次Zermatt Neo體驗令人垂涎欲滴的美食文化旅遊，包括米其林入選推薦肉燥飯、蝦仁肉圓、擔仔麵等。