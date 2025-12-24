新加坡天王自爆工作低潮 靠賭還債「很愚蠢」

李國煌前往日本搭乘銚子電鐵及大井川蒸汽火車，探尋「重生的力量」。（圖／公共電視、新傳媒提供）

新加坡喜劇天王李國煌擔任新一集《列車人生》嘉賓，前往日本搭乘瀕臨破產、靠賣煎餅翻身的「銚子電鐵」，以及靜岡「大井川鐵道蒸汽火車」。兩條從沒落到復興的鐵道故事，觸動李國煌分享演藝生涯心路歷程，更讓他憶起塵封已久的還債往事，透過這趟見證文化堅守之旅，尋找到「重生的力量」。

李國煌擔任《列車人生》旅人，前往日本搭乘銚子電鐵及大井川蒸汽火車，見證日本職人精神。（圖／公共電視、新傳媒提供）

旅程中，李國煌走訪千葉縣銚子市，體驗時速僅40公里的鄉村電車，他驚訝地說：「完全顛覆了我對日本鐵路先進有效率的想像。」探訪銚子電車的經營困境時，李國煌回憶起工作低潮時期的困頓：「這家鐵路公司跟我當年一樣，在困難時繼續經營，而我在最窮途末路時碰到師父梁智強導演，危機剛好是轉機。」

接著他更談到多年前的還債往事，李國煌感性坦言：「現在的我回想起來覺得當時很愚蠢，想在最短時間獲得最多錢，走了賭這個方向，結果一敗塗地，幸好有家人給我勇氣，才能努力工作把債務還清。」這段真情告白讓觀眾看見喜劇天王光鮮背後的低潮時刻。

擁有超過30年演藝經歷，於2024年紅星大獎獲得特別成就獎肯定的李國煌，沿途被銚子電車首站和終站分別豎立的「永不放棄」和「謝謝」牌子深深觸動。他透露演藝生涯初期曾為自己設下5年期限：「剛入行時很多人說我華語不標準、長這樣為什麼可以做主持人，但我想在不同領域嘗試改變自己，如果沒成就就另謀高就。沒想到這5年讓我深深愛上表演，特別感激《搞笑行動》中『垃圾桶』的角色讓我走到今天。」

抵達靜岡縣大井川鐵道，目睹蒸汽火車緩緩駛出，黑煙與白色蒸汽交織的畫面時，李國煌最為激動：「這畫面只有在電影才看得到，感覺火車是有生命的。」坐進全木製車廂，他坦言：「原本帶著興奮，坐下來後突然很感動，很想流淚。」維修團隊的付出也令他動容表示，從年輕機械師傅認真工作的身影看到日本工匠的傳承和職人精神。聊到探訪已停駛列車的車站，每周仍有一群志工持續打掃整理，李國煌更感性讚嘆：「火車走了，但人還在，我感動到頭毛（頭髮）都站起來了！」

最後李國煌談到這趟旅程讓他對「堅持」有深刻體悟：「兩家鐵路公司面對困難都沒放棄，我到現在也一直在堅持，因為太喜歡我的工作，有些時候碰到瓶頸要逼自己突破，堅持不一定會成功，但如果不堅持，一定不會成功。」

