新加坡宣稱早調查過太子集團 陳志仍輕鬆逃

▲柬埔寨太子集團創辦人陳志涉及全球跨境詐騙，被美國及英國起訴。（圖／太子集團網頁）

[NOWnews今日新聞] 柬埔寨太子集團跨境詐騙及洗錢，遭美國和英國政府起訴，台灣、香港、新加坡近日也接連查扣太子集團及創辦人陳志相關財產。新加坡政府今（5）日宣稱，他們早在美國起訴前就已展開調查；但根據彭博報導，陳志與其家人居住在新加坡，直到被起訴當天，他的住家辦公室都在招募帶小孩的居家個人助理。

根據新加坡海峽時報報導，新加坡國家發展部長徐芳達5日表示，在柬埔寨富豪陳志在美國被起訴之前，新加坡警方就已經開始調查陳志及其同夥。

廣告 廣告

美國和英國在10 月 14 日，宣布對包括陳志和太子集團在內的 146 個實體實施制裁。不過，新加坡警方目前尚不清楚陳某的下落，但警方表示他不在新加坡。

新加坡當局查封並禁止處置六處房產和各種金融資產，包括銀行帳戶、證券帳戶和現金。總估值超過1.5億美元。其他資產包括一艘遊艇、11輛汽車和多瓶酒，也被查扣；此外，3名新加坡人和17家在新加坡註冊的實體因涉嫌與陳志及其關聯公司和太子集團有聯繫，已被美國制裁。

彭博指出，美方公布的調查顯示，陳志在新加坡建立家族企業總部，當地媒體也讚揚他的商業成就。即使去年開始已傳出太子集團涉及有組織犯罪，仍有許多企業與陳志及太子集團合作。

報導提到，陳志在號稱嚴打犯罪與貪腐的新加坡落地生根，已婚且三名兒女都住在新加坡。在美國公布起訴陳志當天，他的居家辦公室還在招聘個人助理，工作包括買菜、接送孩子上學，月薪5500新幣（約13萬元台幣）。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

太子集團破百億被查扣！柬埔寨國禮「蓮花陀飛輪」也出自他們之手

學者揭柬埔寨太子集團崛起關鍵！「資本自由流動」助跨國洗錢網絡

柬埔寨太子集團陳志至今逍遙法外！港警凍百億資產 卻未逮任何人