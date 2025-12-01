新加坡對3毒品罪犯處以絞刑 今年死刑執行總數達17人

新加坡上週對三名毒品犯罪者執行了絞刑，使今年的死刑執行總數達到17人，創下自2003年以來的最高紀錄。新加坡擁有全球最嚴厲的禁毒法律之一，星國政府堅稱這些法律是遏制毒品犯罪的必要威懾手段。

新加坡上週處死3名毒品犯罪者。（示意圖／PIXABAY）

新加坡法律規定，任何人被判犯有販運超過15克二乙醯嗎啡（海洛因）、30克可卡因、250克甲基安非他命和500克大麻罪，都將被判處死刑。這項強制性死刑政策近年來引發國際社會和人權組織的批評。目前，七名活動人士已提起憲法挑戰，認為新加坡的強制性死刑違反了憲法賦予的生命權和法律面前人人平等的權利。

廣告 廣告

當地維權組織「變革正義聯盟」表示，「新加坡野蠻的毒品管制制度在世界舞台上越來越顯得孤立。」並指出新加坡是少數幾個仍然對毒品犯罪者執行死刑的國家之一。然而，新加坡政府持不同看法。內政部長尚穆根（K Shanmugam）今年稍早表示，廢除死刑可能會導致更嚴重的後果，包括更嚴重的犯罪、暴力、與毒品有關的死亡，甚至無辜幼童的死亡。他在一月份的一篇臉書貼文中寫道，「作為政策制定者，我們拋開個人情感，做一切必要之事來保護大多數人……如果我們採取的行動導致更多無辜的人在新加坡喪生，我們將無法心安理得。」

在上週被執行死刑的人中，包括一名物流司機薩米納坦·塞爾瓦拉朱（Saminathan Selvaraju），他被指控在2013年11月21日將301.6克海洛因從馬來西亞運往新加坡。薩米納坦辯稱，他當天早些時候確實駕駛過公司的拖車，但並非在毒品運入新加坡時駕駛。他說，當時有好幾個司機都使用過同一輛車。調查人員在車內發現了預先寫好的、有他簽名的移民卡，其中一張卡上的新加坡地址正是最終發現毒品的地點。但身為馬來西亞公民的薩米納坦辯稱，這張卡並非他所寫。法官駁回了他的辯護，他於上週四被處以絞刑。

在新加坡，死刑也適用於謀殺和綁架等罪行，但其在毒品相關犯罪中的應用引發了最多批評。批評者的一個主要論點是，死刑主要懲罰的是從邊緣社區招募的低階走私者和運毒者，包括低收入群體，但無法根除幕後主使。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

金牌特派/宏福苑惡火吞7棟 車公廟抽出「下簽」早提醒？

港宏福苑大火最新！1500名受災戶已安置住房、物資供應俱全

謝安琪從小住宏福苑！見鄰居同學罹難：心痛無法言喻