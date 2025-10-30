新加坡導入AI智慧菜單 糖尿病逆轉率達35%

（中央社記者陳婕翎台北30日電）台灣是AI實力派，有望結合健康產業激發創新潛能，新加坡以健康平台整合代謝數據提供個人化營養建議，進一步與餐廳合作，透過AI優化菜單設計，參與者糖尿病前期逆轉率達35%。

中央社主辦「2025智慧永續城市國際論壇」今天登場，以「人工智慧AI賦能社會防護網，建構醫療友善人本環境」為題的焦點分享，邀請新光醫院副院長洪子仁、亞洲大學醫學暨健康學院院長胡淑貞與農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振，進行專家對談。

廣告 廣告

洪子仁分享新光醫院AI臨床運用，除了各醫院都在推動的病歷數位化，優化病人就醫體驗也很重要，「新光愛腎小幫手腎臟病管理」是成功案例之一，一支手機就能幫助慢性病病患進行自我照護，Chatbot（聊天機器人）根據病患最新個人狀況，提供相應對話流程，協助釐清問題、提供衛教服務。

洪子仁說，個人化就是新光愛腎小幫手腎臟病管理特色，輸入個別資訊後，AI會進行個人化提醒對話，如遇水腫、尿有泡泡時，可向衛教機器人提問，獲得簡單自我檢測步驟，AI更會協助記住回診週期，跳出應盡快回診提醒訊息，健康管理效果顯著，提高病人回診率達55.84%。

洪子仁表示，醫療院所導入AI智慧醫療，必須回歸醫療的初心，以人為根本。他強調，AI無法取代醫事人員，但不會使用AI的專業人員將可能被取代。相信AI能協助診斷與臨床決策，並有效節省不必要的行政程序，未來相關醫療影像判讀技術，將越來越成熟。

「AI是驅動健康守門員」，胡淑貞認為，台南市共照雲與高雄市的雄健康共照雲是成功案例，台南市共照雲可直接在LINE上預約癌篩健檢，還能透過測量生理數據或填寫健康問卷累積「健康幣」；雄健康在銀髮健身俱樂部導入物聯網體健設備、AI運動指導，健身後自動分析體適能。

他山之石可借鏡，胡淑貞以新加坡精準營養智慧化實踐為例，數位健康平台整合基因檢測、腸道菌相分析與代謝數據，提供民眾客製化營養建議，調整飲食配方，更與超過7000家餐廳合作，透過AI優化菜單設計，降低鈉、糖、飽和脂肪含量，參與計畫民眾糖尿病前期逆轉率達35%。

胡淑貞提醒，智慧醫療的挑戰不僅在於資料隱私與安全，還包含數位落差與技術普及問題。她指出，智慧醫療的效益必須惠及全民，但城鄉、年齡、經濟能力等因素都可能造成數位落差，需投入資源推動數位素養教育，提供設備補助優化偏鄉網路基礎建設，確保科技不會成為新的健康不平等來源。

「大家都知道醫食同源」，蘇宗振說，不同世代有當代專屬的飲食消費習性，「茶」是跨世代心中不可取代的飲品，目前手搖飲等多元便利飲品56%需求比例已經高於自己泡茶44%，其中50歲以下族群偏好多元便利飲品，重視茶葉香氣；51歲以上喜歡自己泡，重視產地與環境友善。

台灣引以為傲的「茶葉」面臨轉型需求，包含茶葉生產與碳足跡管理等，蘇宗振說，將推廣「低碳茶」理念，從消費者對選用茶產品行為開始，除了茶產品價格，還要考量茶產品碳足跡；另外，串連次世代健康茶飲，盼以速萃調飲茶新型加工技術，於現有基礎上導入破壁加工技術。（編輯：李亨山）1141030