新加坡慈少淨灘 為地球撿起希望

環境議題，龐大複雜，環環相扣，但是不動手做，永遠不會變好，在新加坡的慈少，對此選擇不袖手旁觀，拿出自己的行動與力量，大家約一約，在假日前往海灘，不是玩樂，而是淨灘。

星期天早上的樟宜海灘，有人在戲水、有人在野餐、有人帶著孩子來走走，也有一群青少年和他們的爸爸媽媽，在為環境盡一分力。

慈少 陳泓語：「今天撿到最多的垃圾是那個菸蒂。」

慈少 鄭可嘉：「也是有線，還有塑料。」

慈少 鄭可欣：「紙，還有一支鉛筆。」

廣告 廣告

這天，天氣相當炎熱，但對慈少們來說，這次的淨灘活動，是一個教育和省思的過程。

慈少 陳泓語：「我有點驚訝，因為我以為，新加坡是一個很乾淨的地方，我覺得如果我們不要汙染環境，好像，不可以回收的丟進垃圾桶，然後，可以回收的就放進那個，紙、玻璃，還是塑膠的(回收桶)。」

家長 許佩君：「今天我們很高興，一家人可以一起出來，做一個另類的親子活動。」

慈少 鄭可欣：「我雖然很累，但是我覺得很開心，因為我們在清潔海邊。」

地上的落葉和樹枝，在慈少發揮創意下，也能變成一幅幅有故事的作品。

慈少：「如果較少接觸這種環境議題，我們會變得比較自滿，這件作品以魚為主題，因為它象徵著，我們正在守護海洋與環境。」

慈濟志工 林德明：「希望讓慈少知道，清淨在源頭，能把慈濟的5R，運用在日常生活中，每個人盡一分小小的愛心，來保護這個地球。」

對青少年來說，環境議題雖然龐大複雜，但他們選擇做好自己的本分，保護環境，也保護自己的未來。

「淨灘愛地，盡心盡力。」

更多 大愛新聞 報導：

單親媽肩挑重擔 父母女兒堅強依靠

印度教節慶屠妖節 星馬志工發放送祝福

