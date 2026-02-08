新加坡掉包驚魂變「柯南破案」 彰警金牌科長秒找回

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣議員吳韋達隨團赴新加坡參訪，卻不慎把裝有重要財物的背包遺留在咖啡廳；沒想到在異國街頭巧遇來旅遊的彰化縣警局訓練科長林世明，火速奔往現場尋回，宛如真人版柯南辦案，讓吳直呼「太神奇！」

彰化縣議員吳韋達在新加坡不慎遺失背包，巧遇來旅遊的金牌科長林世明，火速找回物品，宛如真人版柯南。（縣議員吳韋達提供）

彰化縣議會為拓展國際交流，日前由議長謝典霖率領跨黨派13位議員前往新加坡、馬來西亞參訪。行程中一行人到魚尾獅公園參觀，曾到訪過的議員吳韋達先到附近星巴克休息並整理資料，離開後才發現隨身的PORTER背包忘在店內。

「裡面有錢包、手機和重要文件，心裡急得像熱鍋上的螞蟻，手腳都軟掉了！」吳韋達回憶說。他立刻打電話給同行的「阿姑」議員劉淑芳，焦急詢問其他議員是否還在附近，並請她幫忙查看背包下落。

幾分鐘後，劉淑芳回傳訊息附上一張背包照片，並告訴吳韋達：照片是彰化縣警局訓練科長林世明拍的，要他確認是否為自己的背包。吳韋達一看照片，立刻驚呼：「這不是台灣與新加坡警方跨海合作嗎？效率也太高了！」原本以為背包是靠警方力量找回，卻沒想到背後故事更加巧合。

原來，劉淑芳當時在魚尾獅公園巧遇正巧在新加坡旅遊的林世明。林在得知議員丟包後，立即切換身分—從觀光客瞬間變成「現場偵探」，迅速衝到星巴克查看。

只見林世明沿著咖啡廳一桌桌找尋，果然在吳韋達離開時留下的椅子旁，背包完好如初，錢包、GoPro和其他私人物品都在，無一遺漏。

吳韋達說，當時心情從焦慮到欣喜，「真的太神奇，也太巧了！」他感嘆，自己完全沒想到，竟是在異國遇到同胞、還是熟識的警局科長幫忙找回失物，讓他感受到意外的暖心。

吳韋達笑說，真的像柯南劇情，「太有效率、太神奇」，沒想到在國外靠彰化人幫忙找回失物。同行議員還開玩笑建議他未來審警局預算「手下留情」，他則回應仍會善盡監督職責，但非常感謝林世明幫忙。

有「金牌科長」之稱的林世明，去年在世界警察消防運動會奪下3金1銅。他表示，在國外巧遇同鄉議員很開心，剛好能幫上忙只是舉手之勞，不足掛齒。