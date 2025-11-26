新加坡政府加強打詐！規定蘋果、Google旗下通訊軟體過濾假扮官方詐騙訊息...不配合將罰「最高100萬美元」

為持續加強打詐，新加坡政府昨（25日）宣布，正式要求美國科技巨頭蘋果（Apple）與Google強化旗下通訊程式的防護措施，防止詐騙集團透過iMessage與Google Messages冒充政府機構行騙。據報導，此行動接續於上月該政府對Meta所提出的反詐騙要求。

新加坡官方指出，蘋果和Google兩家公司必須導入技術手段，防範利用偽造身分進行的詐騙訊息在通訊程式內流竄，方法包括禁止帳號或群組以「gov.sg」或政府機構名稱顯示資訊，並過濾此類偽造名稱所發送的訊息；此外，未知發送者的顯示名稱需被弱化，優先以電話號碼呈現。

據報導，新加坡政府自2024年7月起在SMS簡訊中啟用「gov.sg」發送識別碼，以降低冒充詐騙風險，但相關防護並未涵蓋iMessage與Google Messages，使詐騙者轉唯投入這些平台；新加坡警方也指出，2025年已有超過120件冒充新加坡郵政（SingPost）的詐騙案例。



新加坡政府表示，若蘋果與Google沒配合規定執行，會面臨最高100萬美元的罰款，且倘若違規行為在定罪後仍持續，每天最高可再罰款10萬美元。

