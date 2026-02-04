新加坡新春義賣會 美食年貨化作愛心

一年一度的慈濟新加坡新春義賣會正式開鑼，匯集美食、年貨、花市、文藝手作等等。今年特別推出「吉祥桔子大搜尋」遊戲，為大小朋友增添趣味。義賣所得將全數用於援助低收入家庭，讓愛心在新的一年繼續傳遞。

慈濟新春義賣會共設38個素食檔口，匯聚創意素食與特色小吃。義賣會所得將用於慈善。

民眾：「我為了支持慈濟，因為我也是，曾經接受過他們的幫助，以前馬來西亞有水災，這些慈濟志工就趕來幫我們。」

民眾：「我們都很喜歡它的美食，像今天我們買了幼麵，幼麵的湯，我們帶一個玻璃罐來裝湯。」

廣告 廣告

「第一鑼，祝福大家，身體健康，吉祥平安。」

新加坡慈濟執行長 劉瑞士：「我們凝聚了各方的善心，和大家一起來共善，和大家一起來保護環境，所以綠色加上慈善。」

七彩魚生、香味年餅、養生食材等各式各樣的年貨，令人目不暇給。

民眾：「我來了一個小時多，差不多花了200塊，就是為善最樂，很開心，花得很開心，又能夠吃，又能夠幫助有需要的家庭。」

更多 大愛新聞 報導：

新加坡街友關懷 串連夥伴援助網

新加坡歲末祝福 匯聚微光照亮世界

