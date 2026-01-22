新加坡星光部隊恐撤台？蘇紫雲警告：恐是試探台灣底線

新加坡「星光部隊」長期來台進行軍事訓練，至今已近50年，雖未對外高調宣布，卻早已是公開的秘密。不過，近日卻傳出星光部隊可能撤離台灣的消息。對此，國防院戰略資源所長蘇紫雲研判，「不排除有試探台灣底線的意味」，引發討論。

根據香港媒體《亞洲時報》刊登一篇署名為新加坡軍方人士的投書指出，若兩岸情勢持續升高，新加坡恐難再維持中立立場，為避免駐台部隊成為政治或軍事籌碼，星光部隊不排除撤出台灣，並加速轉往汶萊、澳洲等被認為更安全的訓練據點。

報導指出，新加坡部隊在屏東空軍基地等地進行訓練，地方居民早已司空見慣。然而，這篇投書出現的時間點，正值新加坡總理黃循財重申反對台獨立場後，我國外交部隨即回應，呼籲星方切勿發表傷害台星關係的言論，使相關動向格外引發關注。

投書內容提及，若台海爆發衝突，駐紮在台灣的數千名新加坡武裝部隊士兵，可能在撤離受阻的情況下，面臨直接安全風險；在兩岸緊張升高的局勢下，維持中立已不再是可行策略，新加坡可能以撤軍作為應對手段之一，並加速將駐台部隊移轉至汶萊或澳洲等相對安全的海外訓練基地。

根據《TVBS》21日的報導指出，蘇紫雲分析，新加坡近年與中國大陸關係日益密切，特別是在2016年後，已逐步縮減在台灣的訓練部隊規模。他指出，星光部隊的起源，來自新加坡因國土狹小、軍事資源有限，於1975年與我國簽署《星光計畫》，每年約有3000名新加坡官兵來台，在屏東恆春、雲林斗六、新竹湖口等地，進行基礎入伍訓練、專長訓練及特種作戰訓練。

雖然近年新加坡也積極拓展澳洲、紐西蘭、美國、法國等海外訓練據點，但台灣在其軍事訓練布局中，仍具有相當重要的地位。蘇紫雲認為，此次相關訊息不排除有試探台灣底線的意味。

淡江大學戰略所副教授林穎佑則指出，從軍事交流角度來看，台灣目前擁有M1戰車、海馬士火箭系統及阿帕契攻擊直升機等先進裝備，新加坡部隊若能在台灣進行交流與互動，對其島嶼防衛作戰能力，確實具有正面助益。

