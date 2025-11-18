新加坡榮董感恩會 以愛之名教富濟貧

新加坡慈濟舉辦2025慈濟榮董感恩會，來自不同社會背景的人，皆以各自的方式圓滿榮董，支持慈濟的志業。

一首首耳熟能詳的歌曲，迴盪在新加坡的慈濟人文青年中心的禮堂，近200位榮董和親友齊聚，參與這個善與愛交織的饗宴。

金味集團資深董事 白允枝：「小時候窮，左鄰右舍的鄰居，有幫助過我的家庭，我就覺得，如果有一天，我自己也有一點成就的話，我會再施捨出去，讓這個美善的東西，能繼續地在這個世間上，永駐地一直傳播下去。」

在大學時期就認識慈濟，多年來看見慈濟幫助過無數需要的人，雖然本身還有房貸在身，也有家庭要顧，但陳俐潓毅然決定簡化自己的生活方式，捐款扶持慈濟。

慈濟榮董 陳俐潓：「對我們打工族來說，拿出這一筆的時候，確實是有衡量過，可能可以幫我減了半年的房貸，可是我們把錢，可以用在對的地方，翻轉一些需要的人，他的一生。」

新加坡慈濟執行長 劉瑞士：「哪裡有苦，哪裡走，無緣大慈，同體大悲，在這裡還是懷著一顆，非常感恩的心，希望我們的慈濟，能夠永續地在新加坡。」

大家匯聚點滴善念，讓愛的漣漪不斷擴散，為社會注入更多溫暖與希望，共同努力建設一個更美好的家園。

