新加坡歲末祝福 匯聚微光照亮世界

今年，慈濟邁入一甲子，也是在新加坡深耕三十多年的感恩時刻。歲末祝福感恩會號召大眾廣行善行，善不分大小，願意付出，便能匯聚成光，照亮世界。

一根根竹筒象徵著慈濟匯聚善心的理念。

慈濟志工 陳海坤：「切割方面，因為它是圓的，所以會滾動，切割的時候要注意。」

在歲末祝福感恩會上，一連兩天六場活動，估計約三千人參與。在國際動盪、天災頻傳之際，證嚴上人呼籲民眾發揮愛的能量，並傳承給下一代。

證嚴上人開示：「 愛的行動叫作積德，積德給子孫，比傳錢、財產給子孫更有價值。」

「老闆我也要買菜，但是我要少買五毛錢，因為師父說，只要天天省五毛錢，就可以救人。」

由小孩扮演早期一群家庭主婦，受上人啟發，從買菜錢中省下五毛錢，放入竹筒，幫助他人。

慈濟志工 潘佩汶：「我們希望更貼近他們的生活，如何小錢行大善，小錢就是大家在生活中點點滴滴，可以做到的一些小東西，比如說，我少喝一杯手搖，少喝一杯泡泡茶，等等的一個小小舉動。」

鼓勵人人付出一點善心，就像螢火蟲一樣，聚在一起，也能照亮世界。

