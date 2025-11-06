新加坡治安好因為有鞭刑？ 徐國勇喊「不人道」：不算自由民主國家





民進黨祕書長徐國勇昨（5）日於黨內直播節目《午青LIVE》談到「普發1萬」議題時，提及民眾不敢上網登記因「詐騙猖獗」。對此，他表示台灣治安在亞洲僅次於新加坡，但強調新加坡非民主國家，它的鞭刑制度「不符人道」。此外，他還針對台灣主權與治安議題發表看法。他坦言「祖先來自中國泉州」，但強調「我是台灣人」，認為血緣、語言、宗教與文化都不是國家構成要件。

徐國勇在節目中談及台灣詐騙問題時，徐國勇指出，近來政府推動「普發現金1萬元」，部分民眾因擔心詐騙而不敢領取，但他強調台灣治安其實不差。根據聯合國統計數據，台灣犯罪率甚至低於日本，「這代表我們的治安比日本好。」他進一步指出，台灣在亞洲僅次於新加坡，「但新加坡之所以治安好，是因為有鞭刑制度，那不符合人道標準，也不算完全自由民主的國家。」

此外，由於日前徐國勇稱「台灣沒有光復節」引發爭議，直播中他又針對台灣的主權問題提出國家定義看法，他表示根據國際法，國家的基本要素是人民、領土、主權以及與他國交往的能力，血緣並非定義國家的條件。他質疑：「若血緣能決定國家，那美國人是哪一國人？美國人是從英國、法國、德國來的」他舉例指出，語言也不能作為國家標誌，「別跟我說說中文就是中國人，印度人說英文，難道就是美國人？」宗教與文化亦同理，「拜關公、媽祖，中國來的宗教，難道就是中國人？那信基督教難道變以色列人？全世界很多國家都過耶誕節，難道都是同一國人嗎？都是不同國。」

他並提到，越南與中國同樣過農曆新年，但越南人並非中國人，甚至仍與中國存在邊界衝突，「這就能說明文化相似不代表是同一國。」他強調語言、宗教、文化、血緣都不是國家的要件，他表示祖先來自於中國沒錯，他說「祖先來自中國泉州，但是對不起，我是台灣人！」

