新加坡法院駁回毒品犯罪強制死刑的訴訟

新加坡高等法院今天(16日)駁回一件挑戰毒品犯罪強制死刑的訴訟案。這是15年來第一次有人試圖透過司法途徑推翻這項法律，但法院並未接受相關主張。

提出訴訟的是人權人士，以及3名已因毒品案件被處決囚犯的家屬。他們認為，法律規定法官必須判處死刑，違反憲法保障的生命權以及在法律面前人人平等的權利，也讓法官在判刑時幾乎沒有選擇空間。

不過，法官認為提告的人不具備提出這項訴訟的法律資格，並指出，就算真的審理，這起案件也不會勝訴。

原告對結果感到失望，他們對法院這麼快就作出判決感到意外，並表示可能會提出上訴。

新加坡法律規定，只要販運毒品超過一定數量，就必須判處死刑，例如500公克大麻或15公克海洛因。今年，新加坡已執行17起死刑，是22年來最多的一年；人權團體指出，目前還有約40名毒品犯等待受刑中。

新加坡政府堅稱，嚴格的毒品法律讓國家成為全球最安全的城市之一，多數民眾也支持對嚴重犯罪保留死刑。最近一次執行死刑是在11月，兩天內有3人被處決。