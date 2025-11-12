「新加坡法餐之父」拿手菜台灣吃的到！肉骨茶加入這道神秘香味…晶華線上旅展栢麗廳餐券7折開賣

有「新加坡法餐之父」美譽的名廚郭文秀，客座晶華酒店，推出20多道道地的新加坡料理，包括：湯底滿溢鮮蝦與椰奶香氣的新加坡叻沙麵，料多豪華吸睛、麵條吸附鹹鮮海味的JQ's鑊炒龍蝦麵，以及主廚特製明蝦拉麵等。 64歲的他結合「亞洲食材 × 法式技法」，開創新加坡美食新風潮。曾在台灣開過餐廳的他，精準掌握台灣人的口味。他稱讚台灣的食材很棒，從雞肉到海鮮，讓他能輕鬆做出美食。

在爐火前，郭文秀從碗裡挖一杓佐料，放進平底鍋裡煮。每一個步驟看似隨意簡單，其實是數十年來的功力。不過5分鐘，一道可口的JQ's鑊炒龍蝦麵就上桌了。

「在台灣要吃到正宗的新加坡菜很難，我把法國Fine Dining的經驗，用來做亞洲的菜，如肉骨茶，讓味道更平衡、更細緻。」

郭文秀,龍蝦，新加坡

▲JQ's鑊炒龍蝦麵。

曾幫李光耀、比爾蓋茲作菜 有「星洲老爺」尊稱

郭文秀是亞洲Fine Dining界的傳奇人物，豐富且完整的資歷讓他被業界譽為「新加坡法餐之父」。他的地位在業界備受推崇，有「星洲老爺」尊稱。

他曾於巴黎及摩納哥多間米其林星級餐廳歷練，返新後擔任 Les Amis 首席主廚，曾擔任新加坡前總理李光耀、微軟創辦人比爾蓋茲等人的私人御廚，也是首位受邀參加德國漢莎航空「星級主廚計畫」的亞洲主廚。

憑藉著自己聞名國際的融合東西料理哲學，持續於全球各地舉辦客座與顧問計畫，推廣以亞洲香料詮釋法式細膩的獨特美學。

這次郭文秀受邀晶華酒店，於一樓azie與栢麗廳推出「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動。

推20多道新加坡料理 使用柬埔寨有機胡椒

昨晚他才飛抵台灣，只花10幾個小時，做出20多道新加坡料理。他笑道，秘訣在於他多年研發的湯頭，製作成各式調理包。以肉骨茶來說，只要加入豬骨、蒜頭，以及調理包，就能簡單做出香味四溢的正宗新加坡肉骨茶。

他做的新加坡肉骨茶還有一個配方，使用來自柬埔寨貢布、被稱為「黑金」的有機胡椒，煮出來的味道不那麼嗆，還有一股香甜味。

郭文秀,新加坡肉骨茶

▲郭文秀做的新加坡肉骨茶，湯頭鮮甜。

其他值得推薦的料理還有，結合花生醬與東方香料的炭烤沙嗲羊排、以鳳梨、秋葵與辣椒堆疊出酸香辣韻的娘惹酸甜椒醬酥炸海魚，每一道都展現郭文秀融合東西的精湛廚藝與味覺創意。

栢麗廳自助餐吃得到 線上旅展到11月底

栢麗廳自助餐以「沉浸式星洲市集」為主題，除了滿佈餐檯的料理之外，更以空間佈置重現熱帶南洋的節慶氛圍，食客可以品嘗到星洲咖哩雞襯洋芋、香蕉葉炙烤鮮魚烏達、香烤豬肉沙嗲，並於現場設立新加坡叻沙麵與鮮蝦拉麵現烹專區。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，栢麗廳自助餐廳過往推出眾多異國美食節，包括：日本屋台美食祭、泰國南洋美食月及越南富國島美食嘉年華等，都深受顧客好評。

azie餐廳單點菜色每道580元+10%起；栢麗廳自助餐廳午、晚餐時段供應，每人1,580元+10%起。晶華酒店線上旅展順勢延長至11月30日，自助餐券折扣最高達7折，邀請喜愛食異國美食的饕客把握機會搶購，更多詳情請至線上旅展專區。





