「新加坡洗白」走不通了? Meta20億美元收購中國AI新創 Manus遭北京盯上

[Newtalk新聞] Meta 以 20 億美元收購人工智慧初創公司 Manus 的交易，引發中國商務部調查，外界關注這一「新加坡洗白」策略是否已經失效。分析人士指出，中國對技術出口和對外投資的監管仍嚴格，跨國企業試圖透過設立新加坡總部規避限制的手法，正面臨挑戰。

據《紐約時報》報導，中國商務部正在評估 Meta 上個月收購 Manus 是否違反中國的技術出口和對外投資相關法律。相關規定要求，包括交互式人工智慧系統在內的敏感技術出口，必須獲得中國政府批准。Manus 雖總部設於新加坡，但由中國工程師創立，母公司仍在中國，北京因此主張擁有最終審批權。

去年 3 月，Manus 推出一款人工智慧代理工具，可自主構建網站並完成基礎編碼任務，迅速引起矽谷關注。公司去年 12 月表示，年度經常性收入已超過 1 億美元。Meta 此次收購，是其在人工智慧人才和技術投資上的重大布局之一。

X 帳號 @AsiaFinance 指出，許多中國企業近年採用「新加坡洗白」策略，在新加坡設立總部或辦事處，以規避中國地緣政治敏感性對全球業務的影響，例如 SHEIN。然而，Manus 事件顯示，即便設立海外總部，企業仍可能觸及中國嚴格的技術出口管制。

北京對跨國併購的審查背景下，中國科技初創企業面臨兩難選擇：專注中國市場，或是在全球市場擴張時承受監管風險。對無法吸引國際投資的企業而言，留在中國市場往往是唯一可行選擇。

對此，北京對外經濟貿易大學教授崔凡指出，中國官員在制定技術出口規則時，需要在保障國家安全和支持企業國際增長之間取得平衡。Meta 與 Manus 均未立即回應置評請求。

