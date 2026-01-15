新加坡港2025年船舶抵港總噸位與貨櫃量 創新高

根據英國航運相關網站引述，新加坡海事及港務管理局（Maritimeand Port Authority of Singapore, MPA）統計，新加坡港（PortofSingapore）在去（二○二五）年船舶抵達總噸位達三十二億二千萬載重噸（約較二○二四年增加三點五％），貨櫃量達到四千四百六十六萬TEUs，較前一年成長八點六％，刷新該港歷史紀錄。

這項統計顯示，新加坡港船用燃料銷售量也創下新高，二○二五年燃料銷售總量達五千六百七十七萬公噸，較前年成長三點四％；其中替代燃料使用量也自二○二四年一千三百五十萬公噸，增加至一千九百五十萬公噸，顯示業界對環保與低碳航運燃料需求持續增加。

MPA宣布，將於二○二六年一月十四日開放新的液化天然氣（LNG）燃料供應許可申請，以因應業界日益成長的需求。同時，該局將推出港區限定LNG加注船標準，涵蓋設備配置、運作效能及安全規範，以提升港內LNG加注作業的安全性與效率。

為強化未來燃料基礎建設與操作安全，新加坡標準局（Singapore Standards Council）正在將現行LNG加注技術參考升級為正式的「新加坡標準」，預計於二○二六年第二季公布，並推出首套氨燃料（Ammonia Bunkering）加注技術參考規範，指引安全可靠的運作模式，支持相關測試與早期採用。

整體而言，新加坡港二○二五年的卓越表現不僅反映該港面對全球貿易與航運需求恢復的強勁韌性，也強化港口作為國際航運中心與全球供應鏈樞紐的角色。

過去一年，已有三十五家海運相關企業選擇在新加坡開設或擴大營運，使新加坡聚集的國際航運集團總數超過二百家。同時，新加坡在Xinhua-Baltic國際航運中心發展指數（International Shipping Centre Development Index）中持續維持領先排名，顯示其在全球航運業中的競爭優勢與吸引力。