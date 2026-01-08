新加坡登山客獨攀百岳品田山受困 消防隊火速救援送醫

社會中心／黃兆康 新竹報導

新加坡籍林姓男子，6號周二晚間獨攀品田山，因險惡天氣加上裝備掉落山谷，無法脫困只好求援，消防隊不到1天時間就找到登山客，順利將他送醫。原來他攜帶堪稱「山難神器」的低軌衛星通訊器，有效縮短救難人員定位時間，很快就找到人順利脫困。

綠色外套男子抓緊繩索，無奈受困1個晚上，實在沒力氣再往上爬。畢竟是海拔3524公尺的百岳品田山，到處都是結冰，救難人員用其他方式協助他脫困，總算是救了他一命，品田山是位在雪山山脈主脊上的著名高山，29歲新加坡籍林姓男子，攀登武陵四秀往大霸尖山方向，行經品田山斷崖時碰上壞天氣，山中嚴寒結冰，加上裝備又掉落山谷，6號晚間8點多他發出求救訊號，救難人員隔天中午12點半就順利找到他，當下他四肢擦傷、身體虛弱但意識清醒。

獨攀百岳品田山受困！ 新加坡登山客靠「山難神器」獲救

低軌衛星通訊器堪稱「山難神器」。（圖／民視新聞）空勤直升機出動，將林男盡速送醫，過程如此順利，幾乎半天左右就找到人，全因為救難人員快速鎖定林男位置，消防隊員：「需要幫忙。」發求救訊息，並提供座標位置，在這次事件中發揮救命功能的，就是這款類似呼叫器的掌上型設施，低軌衛星通訊器堪稱「山難神器」，沒基地台訊號依然能與外界聯繫，尤其遇到地震等等緊急情況。

消防隊仍呼籲，獨攀高山要做好3項準備。（圖／民視新聞）竹縣消防二重消防分隊小隊長吳忠任：「它就是用低軌衛星，比我們一般的海事衛星，還要更低更全面化，能用簡單最方便（的方式），把你現在的位置發射出去，讓我們可以定位到你。」消防隊仍呼籲，獨攀高山要做好3項準備，包括留守人要即時回報，遵守原計畫路線和時間，也要攜帶相關的衛星通訊設備，避免上山挑戰極限結果卻受困山中。

