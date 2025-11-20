新加坡盼中日放下成見 黃循財曝台海開戰機率
中國大陸與日本，因為「台灣有事論」，關係陷入僵局。新加坡總理黃循財19日表示，希望雙方能夠放下歷史成見，設法緩解緊張局勢。黃循財也認為，在美國維持一中政策的背景下，除非真的有「踩到北京紅線」的情況，否則台海不太可能爆發戰爭。（葉柏毅報導）
香港南華早報報導，黃循財19日在出席彭博「新經濟論壇」表示，新加坡及其他東南亞國家，都支持日本在區域安全上，扮演更重要的角色，以促進東南亞區域「更大的穩定」。
黃循財同時表示，中日兩國儘管互為主要貿易夥伴，但因領土爭端、歷史因素及美日同盟，雙邊關係才顯得複雜。黃循財說，希望中日兩國能夠設法化解這些非常複雜的議題。黃循財並且表示，東南亞國家已經和日本做到這一點，東協決定將過去的歷史放在一邊，繼續與日本攜手，向前邁進。
黃循財拒絕評論日本首相高市早苗的「台灣有事論」，不過他表示，由於美國堅持一中政策，因此，除非出現「真正跨過中國紅線」的狀況，例如台灣宣佈獨立，否則他並認為兩岸發生戰爭的機率不大。
