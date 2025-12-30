新加坡祭「強制鞭刑」嚴懲詐騙犯今生效 最重可鞭24下

新加坡今（30日）起，對嚴重詐騙案件罪犯實施「強制鞭刑」。(示意圖，路透社)

《法新社》報導，以嚴刑峻法聞名的新加坡，其《刑事法（雜項修正）法案》部分條文今（30日）正式生效，即日起，將對嚴重詐騙案件的罪犯實施「強制鞭刑」，核心成員或招募者將面臨至少6下、最高24下的鞭刑，藉此遏止詐欺犯罪。

新加坡內政部於本月19日公告，《刑事法（雜項修正）法案》部分條文將在今（30日）生效，詐騙主犯、團體成員及招募者，面臨的刑罰最為嚴厲，將被強制處以6至24下鞭刑。至於協助詐騙的「車手」或「人頭戶」，例如提供銀行帳戶或SIM卡者，法官亦可依情節輕重，判處最高12下的鞭刑。新加坡內政部強調，該修法旨在強化對犯罪集團的嚇阻力，「打擊詐騙是國家首要任務」。

一名台灣網友曾在PTT分享，兩年前，他在新加坡公車上把玩新買的折疊刀，被其他乘客舉發、逮捕，最後判刑2年、鞭刑6下。他回憶接受鞭刑的經歷，直言當下痛到眼淚直流，甚至「希望自己從來沒有出生過」。

新加坡內政部兼國家發展部高級政務部長沈穎在推動法案時曾透露，作為東南亞第二大經濟體，新加坡自2020年至2025年上半年，因詐騙損失的金額超過28億美元（約新台幣910億元），報案數高達19萬起。新加坡前總理李顯龍去年也指出，他從未收到網購物品，親身經歷了詐騙陷阱。

