新加坡禁載令正式生效！航空公司如未攔阻「不受歡迎人員」恐吃牢飯，這個「常見疏忽」會讓你我被拒載

新加坡為了加強國家安全，同時減少國門安檢人員工作量，30日正式啟用最新版嚴格禁令，要求所有執飛新加坡航線的航空公司，未來都必須在登機前，明確檢查確認所有登機乘客身份，並攔截被標註為高風險、或「不受歡迎」的人員，假如航空公司沒有作到，將面臨巨額罰金及刑事責任。

​外媒報導引述新加坡移民局（ICA）聲明，稱這個新禁令，就是為了防止那些「不受歡迎、不准移民，以及不符合入境要求者」，登上飛往新加坡的班機。

事實上，從本月26日開始，飛往實里達及樟宜機場的航空公司，就已陸續收到「禁止登機指令」（NBD）通知。根據新加坡《1959年移民法》規定，倘若航空公司沒有落實限制，一旦被發現，最高可依法處以1萬新幣（約新台幣24.8萬元）罰款。此外，協助被禁人員登機的員工（包含機師），也可能面臨同額罰金，或最長6個月監禁、甚至兩者併罰。

哪些人會被攔下？

被列入新加坡不受歡迎清單的外籍人士種類如下：

在新加坡有犯罪紀錄者

企圖以不同身份入境者

曾有逾期居留或非法工作紀錄者

經評估後認為對公眾安全構成威脅或風險者

未持有有效簽證或護照效期不足6個月者

面對政府要求，新加坡航空已率先表態，將全力配合此項指令。此外，像是亞洲航空（AirAsia）、阿聯酋航空（Emirates）、酷航（Scoot）及土耳其航空等主要業者，相繼表示會遵守相關規範。

科技賦助：生物辨識與大數據的精準篩選

新加坡之所以能達成「登機前預警」，主要是依靠其強大的數據分析。移民局指出，透過電子入境卡（SG Arrival Card）與乘客名單，當局能預先進行風險評估。內政部政務部長孫雪玲曾自豪地表示，機場自動化通關與大數據應用，讓入境檢查作業能進一步從源頭進行篩選，同時也節省大量時間。

官方數據顯示，2025年1至11月期間，新加坡移民局合計拒絕4.18萬名外國遊客入境，相比前一年同期成長26%。

此一政策不僅針對刑事罪犯，亦涉及國家利益與安全。回溯到2025年9月，新加坡曾以「不符合國家利益」為由，拒絕讓香港社運人士羅冠聰入境。當時羅冠聰雖持有效簽證，從美國舊金山飛抵獅城，但隨即在入境處遭攔截並原地遣返。

