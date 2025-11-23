新加坡突襲搜索逮捕太子集團幹部 往來銀行包括大華、馬來亞銀行

由陳志（左圖）擔任董事長的太子集團。翻攝太子集團官網



彭博新聞報導，新加坡當局已經突襲搜索了一間與太子集團（Prince Holding Group）有密切關聯的汽車貸款公司，逮捕負責人。這是美國宣布全球查緝這個跨國詐騙帝國後，新加坡參與查緝的又一進展。

在週日（23日）的報導中，要求匿名的知情人士透露，新加坡註冊的公司SRS Auto Holdings Pte. 的辦公室已在上週遭警方突襲搜查。他們表示SRS 的獨資經營者陳耀傑（音譯，Tan Yew Kiat）已經被捕。

新加坡警方週日回應：「警方正在調查陳志及其相關公司。到目前為止，已有一人因涉嫌洗錢被捕。由於調查仍在進行中，我們無法進一步置評。」聲明中並未提及SRS或陳耀傑的名字。

彭博新聞報導說，陳耀傑獨資經營的SRS是一家私人汽車租賃和汽車融資公司。根據彭博新聞所看到的文件，SRS在2017年5月簽訂協議，從 Skyline投資管理公司獲得了一筆「循環貸款額度」。簽訂協議時SRS的名稱是TS-Wheelers Holdings Pte.。

Skyline是上個月太子集團案爆發時，受到美國財政部制裁的數十家公司之一，美國財政部指控Skyline由陳志控制，是犯罪集團的一部分。新加坡公民的陳耀傑在一份公司名錄中列為柬埔寨註冊公司TGC Cambodia Co. 的董事，TGC也已經受到美國的制裁。

SRS與Skyline的貸款協議顯示，SRS在新加坡的大華銀行和馬來亞銀行新加坡分行設有帳戶。大華銀行聲稱「客戶保密］不提供評論。

美國在上個月起訴了中國出生的太子集團負責人陳志，指控他領導一個龐大的跨國詐騙和犯罪網路。美英當局也對這名37歲的嫌犯、同夥及相關公司實施制裁，指控他們從世界各地的受害者手中竊取資金，洗錢數十億美元。

陳志的太子集團已經使包括新加坡、香港和台灣在內的亞洲各地當局展開調查。在美國採取行動後，新加坡警方查獲逾1.5億星元（約36.2億台幣）與陳志和太子集團有關的資產。

太子集團在本月稍早發出聲明表示，斷然否認太子集團或者陳志從事任何非法活動，還指控說陳志以及相關產業遭到凍結資產，已經使員工與其家庭遭遇困境。

