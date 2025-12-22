新加坡童顏AV女優日本出道！「滿身刺青全消失」背後真相曝光

記者林汝珊／台北報導

蘇櫻花明明滿身刺青，作品裡卻一個都看不到。（圖／蘇櫻花提供）

來自新加坡的新晉AV女優 蘇櫻花（Sakura Soh），擁有童顏外表、嬌小身形，低調完成日本出道，正式與當地製作團隊展開合作。22日消息一曝光，討論度立刻衝高，而網友第一個注意到的不是身分轉換，而是她明明滿身刺青，作品裡卻一個都看不到！

蘇櫻花笑說：「我從小就看日本成人影片，這其實是我的人生願望清單之一。」所以當機會真的出現時，她幾乎沒有猶豫，「機會一來，我就立刻抓住了。」這趟跨海出道，對她來說，更像是圓夢。

廣告 廣告

蘇櫻花日本出道。（圖／蘇櫻花提供）

目前她每個月固定赴日工作，為出道做足準備，「我已經準備了大約五個月，目前為止我真的很喜歡這裡。」聊到日本生活，她秒變吃貨模式：「我太愛日本料理了！」但也不忘補一句現實面，「氣候跟語言真的還在適應，我想努力學日文，還有，日本冬天真的非常非常冷，畢竟我來自熱帶國家。」還需要時間來適應。

至於備受關注的出道作品，她坦言自己下了不少功夫，「我做了很多準備，也努力提升表情、演技和造型，希望大家都會喜歡我的出道作品。」其中最讓粉絲意外的，是她選擇將身上的刺青全部以特效化妝遮蓋，「所以在這支作品裡，刺青是完全看不到的，這對我來說是最大的改變。」

蘇櫻花表示依舊會繼續DJ身份活動。（圖／蘇櫻花提供）

至於 DJ 身分是否會因此暫別？蘇櫻花給出肯定答案：「會繼續！我計劃在 2026 年去很多國家演出，我真的很興奮！」從夜店 DJ 到日本成人影像舞台，這位「滿身刺青卻在鏡頭裡全消失」的海外新勢力，接下來會如何發展，已經成功吊足市場胃口。

更多三立新聞網報導

福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了

申敏兒絕美婚紗曝光！金宇彬盯著她「眼裡全是愛」長跑10年今甜蜜完婚

MMA／才同框Jennie！GD橫掃3大賞 放話：明年以BIGBANG拿獎

「小甜甜」布蘭妮爆欠稅1891萬！ 不忍出面喊冤：我手握證據

