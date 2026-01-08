新加坡籍男子獨攀品田山受困 使用衛星通訊器inReach獲救

【記者張沛森／竹縣報導】一名29歲的新加坡登山客日前獨攀品田山，因不慎掉落裝備而受困，還好他以隨身攜帶低軌衛星追蹤通訊裝置「inreach」求救，並回報精確位置，由新竹縣消防局搜救人員及時尋獲，並由空勤直升機在今天（8日）將患者吊掛送下山就醫，所幸並無大礙。

新竹縣府消防局表示，1月6日1晚間 20時01分，接獲台中市消防局轉報品田斷崖附近山域救援案件，1名新加坡籍林姓登山客（29歲）攀登武陵四秀往大霸尖山行程，在品田山斷崖途中，因天氣嚴寒、高山路面結冰，路況險峻，裝備掉落山谷，需救難人員協助。

廣告 廣告

消防局據報後出動共5車10人前往救援，昨天中午12時35分接觸林姓男子，其四肢有擦傷身體虛弱意識清醒，經搜救人員架設繩索協助後撤至新達山屋休息過夜，今天8時30分申請空勤直升機將患者吊掛並載往竹東河濱公園，9時24分由消防局救護車後送至新竹北榮醫院。

消防局指出，由於林男攜帶之inReach低軌衛星通訊器，可以在手機收不到訊號時仍與外界保持正常聯繫，緊急情況下可以「一鍵求救」發送座標位置及訊息，大幅提升搜救效率。

消防局也提醒，登山盡量及伴而行，若要獨攀應該做好「3項準備」，首先是一定要有「留守人」，無論什麼狀況都要即時回報，才不會因為失聯就啟動大規模的搜救；再來是一定要遵守原計畫的路線和時間；最後是要攜帶衛星通訊設備，讓搜救人員第一時間掌握狀況，提升搜救機率和自身安全。

雪地救援。新竹縣消防局提供

空勤隊直升機吊掛下山。新竹縣消防局提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

8成學生沉溺社群！網路公審逼上絕路 專家指「旁觀者正義」是唯一救贖（壹蘋10點強打）

丟丟妹心臟劇痛！送急診「痛哭交代遺言」 親揭最新病況

黃明志捲入命案人氣照樣紅不讓 MV逆風上架30小時破百萬！256萬人次搶看

