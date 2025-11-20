新加坡總理盼中日緊張降溫 暗示中國應放下歷史成見

新加坡總理黃循財，攝於2025年10月27日。路透社



日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發日中關係緊張之際，新加坡總理黃循財週三（11/19）表示，中日因領土爭議、歷史問題等而關係複雜，希望兩國找到化解方法，並指出日本似乎傾向於穩定日中關係，希望中國也能保持相同態度。

黃循財在彭博社舉辦的經濟論壇上接受採訪時指出，上月底在南韓舉行的「川習會」是一次很好的會面，雖然這可能只是雙方暫時休戰，相信激烈的競爭仍會持續，但此舉能確保兩國相互接觸並開闢溝通管道，使競爭不會演變成完全脫鉤，甚至是對抗和衝突。

黃循財指出，美國採取的所有行動，在某種程度上只會強化中國加快科技「自立自強」的決心，但強調新加坡不必在兩大國間做出選擇，並補充說，新加坡將從自身的國家利益出發，逐項處理問題。

黃循財也將目光轉到目前陷入緊張關係的中日兩國，表示亞洲保持穩定符合所有人的利益，希望兩國能夠找到緩和當前局勢的方法。但中日關係複雜，部分原因涉及美中間的戰略競爭，雙方在釣魚台與二戰歷史也都有爭議，希望兩國能找到解決複雜問題的方法，向前邁進。

「就歷史而言，東南亞對日本的態度一直是如此」，黃循財強調，這需要一些時間，而隨著世代的更迭，人們的感受已經不同。他舉出多項調查表示，日本是東南亞國家最值得信賴的大國，大家都支持日本在該地區發揮更大作用，其中包含安全領域。

黃循財被問及高市早苗「台灣有事」的言論是否明智，他認為話已出口、覆水難收，但顯然日方希望採取措施穩定日中關係，希望中國也能保持相同態度。儘管雙方可能存在分歧，兩國仍可以和睦相處，攜手合作。

至於台海局勢，黃循財則認為，在美國維持一中政策、堅持不片面改變現狀的背景下，除非出現真正踩到北京紅線的情況，否則台海不太可能爆發戰爭。

