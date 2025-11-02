新加坡總理黃循財釋APEC短片 與林信義會面互動入鏡

（中央社台北2日電）2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會在韓國落幕，期間台灣APEC領袖代表林信義與新加坡總理黃循財會面。黃循財在社群媒體發出一段短影音，也釋出與林信義的互動畫面，兩人皆面帶笑容。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）年會於韓國慶州舉辦。

台灣代表團釋出雙邊資訊，林信義於10月30日與黃循財依約進行閉門晤談。兩人就台星共同關心議題交換意見。雙方會談交流熱絡、氣氛融洽。

黃循財昨晚在臉書等社群媒體發文，貼出一段記錄他此次出席APEC與多個國家領袖互動的短影音，背景音樂採韓星G-Dragon（GD，權志龍）歌曲。

廣告 廣告

影片中可見，黃循財與美國總統川普（Donald Trump）合影，並贈川普一件訂製版的新加坡空軍部隊飛行員夾克。

影片同時也呈現他與中國國家主席習近平、韓國總統李在明等領袖對談或互動的畫面。

其中，在影片20秒處，出現黃循財與林信義合影的片段，兩人皆面帶笑容。

APEC舉辦期間，林信義昨天於記者會表示，幾乎10多個國家都有交流，只是形式不太一樣。（編輯：張芷瑄）1141102