新加坡航展先睹為快 六國空軍八場飛行秀
亞洲最大的航空盛事新加坡航展將在3日揭幕，這次有六國空軍8場飛行表演，還有兩大民航製造商齊聚，備受關注的是中國民航機的里程碑C919客機，以及空中巴士也派出A350-1000飛行測試機參展，要搶攻印太訂單。
中國空軍八一飛行表演隊殲10表演機，長長彩煙劃過天際，在新加坡航展展開首場飛行。
藍天白雲下、大海之上，機隊完美飛轉，格外亮眼。八一特技小組的特色就是彩煙特別濃厚，常常經過一個進場之後，常常會場上歷久不散。
新加坡航展強勢回歸，看點之一就是它。大會司儀：「中國C919客機。」
中國派出自主研發的大型客機C919參展，瞄準國際訂單。空中巴士也派出A350-1000飛行測試機，擔綱飛行展示，是本屆航展一大亮點。這款備受矚目的機型，月初星宇航空才正式引進，是全台首架航程為16700公里，主打洲際飛行。
C919客機來參展，其實C919主要是跟空中巴士的新型客機，來做一個交相應對的動作，其實都是在積極搶佔印太方面的市場。
減速拋射熱焰彈，原本是干擾敵機用，是航空展少見的展示畫面。還有澳洲F3急拉機首，展現靈活操控性，難得一見。
地主國新加坡的阿帕契直升機，在空中劃出一個大愛心，它更與F-16C戰鬥機，展現飛行員之間的高度協同。
第十屆的新加坡航展，3日至8日將在樟宜展覽中心舉行，有8場飛行表演，六國空軍與兩大民航製造商齊聚。這場亞洲最大的航空盛事，是新加坡展現國力的舞台，也是各大航空業者搶攻印太市場的關鍵戰場。
