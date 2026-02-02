新加坡航展太空高峰會登場 注入嶄新太空視野

記者謝承宏、王子昌／新加坡報導

新加坡航展今年首度將視野延伸至太空領域，今（2）日上午於濱海灣金沙會展中心舉辦「2026年太空高峰會」（Space Summit 2026）揭幕儀式，象徵航太產業由航空與防務，正式邁向太空應用的新階段，也為這屆航展揭開由「天空」走向「太空」的序幕。

開幕式由新加坡人力部長陳詩龍及企業代表致詞，現場匯聚多國太空機構與產業代表出席，包括亞太空間合作組織（APSCO），以及來自巴西、德國、印度、馬來西亞、菲律賓、哈薩克共和國與阿拉伯聯合大公國等國家代表，展現亞太與新興太空國家間的合作動能。

這屆高峰會以「新領域：塑造負責任與共榮的太空未來」為主題，為期2天的議程將安排主題演講、領導力對話及專題論壇，聚焦發射系統創新、未來太空經濟發展及亞太市場趨勢，串聯航空、防務與太空產業，為新加坡航展注入嶄新的太空視野。

主辦單位指出，新加坡近年推動太空科技商業化與產業升級的重要關鍵，並積極布局小型衛星發展，目前相關技術已廣泛應用於地球觀測、環境監測、災害管理及夜間影像分析等領域。未來將持續推動新一代商用低軌衛星，深化系統整合、關鍵零組件與應用服務布局，並透過強化國際合作及發展量子通訊等前瞻技術，全面提升太空產業競爭力。

