【新加坡航展特別報導】「怒火」戰鬥機 落實無人忠誠僚機構想

記者謝承宏、王子昌／新加坡報導

2026年新加坡航展中，各國防務廠商競相展出新世代無人機系統，整體發展趨勢聚焦於人工智慧（AI）、自主運算與無人載具整合應用，顯示未來作戰型態正快速朝向高度自動化發展。其中，美國新興國防科技公司安杜里爾（Anduril Industries），首度在亞洲公開展出「怒火」（Fury）大型自主戰鬥機的全尺寸模型機，成為最受矚目的焦點之一。

「怒火」大型自主戰鬥機為協同戰鬥飛機概念的具體實現，機體採用高比例碳纖維複合材料與低可偵測性設計，具備高亞音速飛行能力，並整合偵察、電子戰與打擊等任務功能，可伴隨第5代戰機執行高風險空戰任務。其核心技術在於內建的AI作業系統，使無人機能在高度電戰或通訊受限環境下，仍可自主執行偵察、電子干擾甚至打擊任務，落實無人「忠誠僚機」作戰構想。

廣告 廣告

值得關注的是，安杜里爾日前已與我國國防部簽署合作備忘錄，象徵我國在無人系統與AI應用領域，積極與國際先進防務科技接軌。展區中同步展示的ALTIUS系列無人機與AI戰場管理系統，亦呈現其以軟體整合無人系統、強化多元作戰運用的發展方向。

安杜里爾首度在亞洲公開展出「怒火」大型自主戰鬥機的全尺寸模型機。（記者王子昌攝）