【新加坡航展特別報導】新加坡航展 精銳盡出

記者謝承宏、王子昌／新加坡報導

新加坡航空展（Singapore Airshow）3日正式開鑼，地主新加坡空軍於開幕儀式中精銳盡出，由F-16C戰鬥機與AH-64D阿帕契攻擊直升機編隊演出，搭配精湛飛行動作，加上室內外展區多元豐富的展示內容，令現場觀眾目不暇給。

展示最新技術 爭取國際商機

兩年一度的新加坡航空展3至8日在樟宜展覽中心舉行，適逢展會邁入第10屆里程碑，吸引來自50多個國家與地區、逾1000家廠商參展。新加坡國防部長陳振聲與軍方代表團親臨會場，國防與軍工業者亦藉機展示最新武器系統與航太技術，爭取國際市場商機。

廣告 廣告

在飛行表演方面，東道主新加坡空軍率先登場，由F-16C戰機與AH-64D阿帕契攻擊直升機同臺演出，高速噴射機與低空旋翼機交錯穿梭，瞬間點燃全場氣氛。其中，「The Split Fangs」演練課目尤為吸睛，透過快、慢速航空器協同演出，讓觀眾近距離感受實戰化操演張力。

新加坡宣布4月成立國家太空署

除精采飛行表演外，航展開幕前的產業動態同樣值得關注。新加坡科技工程有限公司（ST Engineering）展示全新電動中型垂直起降貨運無人機DrN-600，成為本屆航展亮點之一。該機型採前置式貨艙門設計，具備可容納標準尺寸托盤的寬敞貨艙，鎖定偏遠地區人道救援與物流運輸等任務需求，並搭載新科工程自主研發的作業系統進行指揮管制，展現新加坡在無人載具與智慧航空應用領域的技術布局。

此外，新加坡於航展期間首度舉辦太空高峰會（Space Summit 2026），並宣布將於今年4月成立「新加坡國家太空署」（National Space Agency of Singapore, NSAS），象徵新加坡正式邁入國家級太空治理階段。新加坡人力部長陳詩龍表示，太空署將整合國家太空發展能量，強化新加坡在全球太空生態系中的關鍵角色，推動具影響力的創新應用。

AH-64D阿帕契攻擊直升機發射熱焰彈，為航展揭開序幕。（記者王子昌攝）

新加坡空軍F-16C戰機與AH-64D阿帕契攻擊直升機同臺演出，高速噴射機與低空旋翼機交錯穿梭，瞬間點燃全場氣氛。（記者王子昌攝）

馬來西亞皇家空軍Su-30MKM型戰機於動態操演中，短時間內連續發射熱焰彈，極具視覺衝擊力。（記者劉程鈞攝）

新科工程發布全新電動中型垂直起降貨運無人機DrN-600，成為本屆航展的前瞻亮點之一。（記者謝承宏攝）