【新加坡航展】印尼將購M-346F輕型戰鬥機 提升機隊現代化

記者賴韋廷／綜合報導

印尼國防部4日在新加坡航展期間，與義大利李奧納多公司簽署採購意向書（LOI），宣布將購買M-346F Block 20輕型戰機，汰換老舊的「鷹式」教練機，以滿足印尼空軍的訓練及作戰需求。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，印尼國防部決定購買M-346F Block 20輕型戰機，作為機隊現代化計畫的一環，並在航展中與李奧納多及印尼的「PT ESystem Solutions」公司簽署意向書，內容涵蓋支援、維護、翻修、訓練能力建構及人力資源開發等一系列內容，準備在印尼本土建立完整操作能力。報導指出，雙方準備展開進一步磋商，目前尚未透露購買數量，預計近期正式簽約。

M-346F Block 20兼具訓練、對空及對地作戰能力，配備「地面輔助訓練系統」（GBTS），透過「實兵、虛擬與建構式」（LVC）訓練概念，能以先進技術模擬複雜飛行任務情境，協助飛官掌握現代作戰環境與威脅。

此外，該機配備大面積數位顯示器與低截面抬頭顯示器（HUD）、「主動電子掃描陣列」（AESA）雷達、Link-16資料鏈與電戰系統，整合多樣的對空及對地彈藥掛載選項，可承擔部分作戰任務。李奧納多指出，M-346系列已獲多國採用，銷售近160架。

印尼國防部與李奧納多公司簽署採購意向書，將採購M-346F Block 20輕型戰機。（取自李奧納多公司領英）

M-346F Block 20戰機兼具訓練與作戰能力，可滿足印尼空軍多元需求。（取自李奧納多公司網站）