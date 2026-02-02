【新加坡航展】太空高峰會登場 邁向應用新階段

記者謝承宏、王子昌／新加坡報導

新加坡「2026年太空高峰會」（Space Summit 2026）2日盛大登場，於濱海灣金沙會展中心舉行開幕式，並同步公布多項合作備忘錄與夥伴關係公告，象徵新加坡航太產業由航空與防務領域，進一步延伸至太空應用新階段，也為本屆新加坡航展揭開由「天空」走向「太空」的序幕。

「2026年太空高峰會」2日於濱海灣金沙會展中心舉行，上午首先舉辦開幕式，由新加坡人力部長陳詩龍及多位產業代表致詞，隨後接續進行多項產、官、學、研領域的合作備忘錄簽約儀式，宣示新加坡推動太空產業發展政策方向與產業布局。現場匯聚多國太空機構與產業代表，包括亞太空間合作組織（APSCO）及來自亞太、歐洲與中東等地的新興太空國家代表，展現區域間持續深化的合作動能。

本屆高峰會以「新領域：塑造負責任與共榮的太空未來」為主題，為期2天的議程預計吸引超過1500名與會者和300多家參與公司和組織，並召集60多位講者於12場專題座談中進行主題演講與領導力對話。內容聚焦發射系統創新、衛星軍民通用技術、未來太空經濟發展及亞太市場趨勢，串聯航空、防務與太空產業，為新加坡航展注入嶄新的太空視野。

主辦單位指出，新加坡近年推動太空科技商業化與產業升級的重要關鍵，並積極布局小型衛星發展，目前相關技術已廣泛應用於地球觀測、環境監測、災害管理及夜間影像分析等領域。未來將持續推動新一代商用低軌衛星，深化系統整合、關鍵零組件與應用服務布局，並透過強化國際合作及發展量子通訊等前瞻技術，全面提升太空產業競爭力。

值得一提的是，主辦單位昨日公布的合作夥伴關係中，新加坡義安理工學院宣布開設新加坡首項「太空技術」領域的理工學院專業文憑，以跨領域培育與實務導向教學，強化學生系統整合與航太工程思維能力。而首批學生將於今年4月入學，並自2028年起開始太空技術專業課程，厚植專才技能。

開幕式由新加坡人力部長陳詩龍及企業代表致詞，展現亞太與新興太空國家間的合作動能。（記者王子昌攝）