【新加坡航展】巴西C-390運輸機版圖 擴張至中亞

記者劉程鈞／新加坡報導

巴西航空工業公司（Embraer）於2026年新加坡航展召開記者會，宣布C-390「千禧年」運輸機關鍵進展，包含首個亞洲使用國南韓空軍的首架C-390已進入最後組裝階段，另揭露烏茲別克將成為該型機最新用戶。

巴西航空工業公司表示，南韓空軍首架C-390運輸機已進入最後組裝階段，即將展開飛行測試，並整合特定系統以滿足作戰實需，進一步加速交付進程。該公司還證實，烏茲別克即是先前未公開的訂單來源，象徵該型機成功將版圖擴張至中亞地區。

廣告 廣告

C-390設計旨在應對部隊與貨物運輸、人道主義救援、醫療疏散、搜索與救援以及森林防火等多樣任務，其多功能性將能有效提升南韓空軍的戰略投射與搜救效率。最高飛行速度470節（約時速870公里），有助縮短反應時間，最大酬載量則達26噸，另具備在簡易或未鋪設跑道（Unpaved runways）起降的環境適應能力。

C-390運輸機機艙開放民眾參觀。（記者劉程鈞攝）

烏茲別克被證實為C-390運輸機最新用戶。（記者劉程鈞攝）

巴西航空工業公司在新加坡航展展示C-390「千禧年」運輸機。（記者劉程鈞攝）