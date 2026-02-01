【新加坡航展】星國航展揭幕 廣拓太空視野

記者謝承宏、王子昌／新加坡報導

2026年「新加坡航展」1日於新加坡樟宜展覽中心舉行媒體日，率先向全球媒體揭曉本屆航展重點內容。本次航展適逢第10屆，不僅延續軍、民航產業交流平臺角色，更首度納入太空峰會議程，將視野由航空與防務，延伸至太空科技與相關應用領域，吸引全球眾多航太與防務業者齊聚獅城，呈現更多元的航太產業面貌。

本屆新加坡航展照例在鄰近樟宜國際機場的樟宜展覽中心舉行，包含4天專業日與2天公眾日；展覽區分為室內攤位展覽、室外靜態展示與動態飛行表演等3大部分。共有來自超過50國、1千餘家航太廠商與防務相關廠商與機構參與，並特別設立16個國家館，我國也有廠商參展。

多國戰機秀戰力 驚豔全場

本屆航展將帶來共8場飛行展示，由6個國家空軍與2家商用飛機製造商共同演出，預期成為最受航空迷與專業觀眾矚目的亮點之一；身為主辦國，新加坡空軍也規劃聯合飛行展示，由F-16戰機搭配AH-64D阿帕契攻擊直升機共同演出，呈現卓越的戰備整備成果。

參展國家中，澳洲皇家空軍F-35A匿蹤戰機於本屆新加坡航展首度進行公開飛行展示，成為焦點之一，也凸顯第5代戰機於亞太地區防務體系中的戰略意涵。

此外，馬來西亞Su-30MKM戰機暌違 8 年再度回歸新加坡航展，今年更由特別塗裝的「阿凡達」戰機擔綱演出，展現重型戰機高機動操演特色；印尼「木星」（Jupiter）特技飛行表演隊則出動6 架 KT-1B 教練機進行編隊飛行，並以全新塗裝亮相，為空中展演增添新意，另有印度空軍「孔雀」（Sarang）直升機特技隊等多國表演隊同場演出，呈現精采的飛行展示內容。

靜態展區 呈現未來發展趨勢

除飛行展示外，主辦單位也指出，本屆航展首度舉辦「太空峰會」，將於2日舉行，聚焦太空科技、衛星應用、太空產業供應鏈及跨國合作等議題，象徵新加坡航展由傳統航空與防務平臺，進一步延伸至航太與太空產業整合交流，為第10屆航展增添重要里程碑意義。

此外，航展現場靜態展示區預計展出逾35架各型軍用、民航及無人航空載具，涵蓋多家全球主要航空與防務業者，完整呈現當代航空科技與未來發展趨勢。

兩年一度的2026年「新加坡航展」昨日舉行媒體日，澳洲皇家空軍F-35A匿蹤戰機首度亮相。（記者劉程鈞攝）

兩年一度的2026年「新加坡航展」昨日舉行媒體日，搶先揭曉本屆參展國展示的先進裝備，並進行動態飛行展演，包括新加坡空軍F-16戰機搭配AH-64D阿帕契攻擊直升機共同演出。各國精銳盡出，紛紛展示領航未來的航空能力。（記者謝承宏攝）

印度空軍「孔雀」（Sarang）直升機特技隊，為空中展演添新意。（記者謝承宏攝）

2026年「新加坡航展」媒體日，吸引各國媒體前往。（記者謝承宏攝）

新加坡空軍聯合飛行展示，由AH-64D阿帕契攻擊直升機擔綱，展現長期投入戰備整備成果。（記者謝承宏攝）