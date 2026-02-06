【新加坡航展】星空軍A330 MRTT 「自動空中加油」率先全球

記者丘學陞／綜合報導

空中巴士集團（Airbus）4日在新加坡航展期間宣布，已與新加坡空軍、國防科技局（DSTA）搭配合作，完成A330 MRTT多用途加油機的「自動空中加油」（A3R）系統全面認證。

A3R系統通過INTA驗證

空巴表示，透過與星國空軍提供的A330 MRTT多用途加油機，展開一系列合作測試計畫，讓A3R系統獲得西班牙國家航太技術研究所（INTA）頒發認證，象徵該系統的可靠性與成熟度已通過各項測試，可配備用戶加油機作業。星國空軍第112中隊A330 MRTT機隊也率先配備A3R，成為全球首個具備該項先進能力的加油機單位。

結合AI與視覺辨識 不受晝夜限制

A3R系統採用先進人工智慧（AI）技術搭配視覺辨識技術，能全自動探測、追蹤與精確辨識受油機的機型、相對位置與受油口等細節，運用機尾飛椼式加油桿執行對接，大幅降低人員操作負擔，且不受晝夜限制，能提供更具彈性的空中加油作業。

空巴表示，這項技術先前已於2020年起與星國空軍、DSTA展開密切合作，運用A330 MRTT加油機安裝A3R系統，並由星國空軍的F-15SG和F-16戰機擔任受油機，在星國與西班牙進行一系列測試與技術驗證工作，參與晝夜環境、多機種作業效能，以及拓展飛行包絡線等各項課目評估，最終順利獲得認證，未來可望促成其他北約盟邦用戶跟進，為加油機安裝這套先進系統，大幅提升空中加油作業效率與任務彈性。

空巴A330 MRTT的「自動空中加油」（A3R）系統獲得認證；星國空軍第112中隊也成為全球首支具備該項能力的單位。圖為參與新加坡航展的該型加油機。（記者謝承宏攝）

星空軍先前運用A330 MRTT加油機隊進行測試，如今獲得認證，成為全球首支具備自動空中加油能力的加油機隊。（取自星空軍臉書）

A3R系統運用AI技術，精確辨識受油機機型、受油口與相對位置，且不受晝夜限制，大幅提升操作便利性。圖為F-15SG戰機接受空中加油。（取自空巴網站）

A330 MRTT配備飛椼式加油桿，可運用A3R系統提高空中加油效率，拓展戰機航程與滯空時間。（記者王子昌攝）