【新加坡航展】星陸軍新一代步戰車 採用新科混合動力

記者賴韋廷／綜合報導

新加坡科技工程有限公司（ST Engineering）在今年新加坡航展，展出發電能力更強、內部空間更大的新版混合動力型Terrex S5 HED甲車；新加坡陸軍也已正式採用Terrex S5為新一代步兵戰鬥車，預計2028年起陸續交付。

軍聞網站「詹氏」（Janes）報導，相較於新科工程2024年推出的原版Terrex S5甲車20千瓦（kW）電力輸出能力，新版混合動力型Terrex S5 HED甲車，發電量高達400千瓦，足以支援更先進的感測器和電子裝備。此外，透過重新配置設備和組件，內部可利用空間也增加約15%。

Terrex S5系列為新科工程開發的新世代甲車，具先進車輛電子技術及人工智慧（AI）輔助任務系統，可自動偵測與追蹤威脅，同時具備「有人／無人組合」（MUM-T）能力，可同步指揮與控制無人機及無人地面載具。

Terrex S5車重35噸，可容納2名車組員與10名武裝士兵，採模組化設計，除搭備「毒蛇 30」（Adder 30）遙控砲塔的步兵戰鬥車型外，亦可依需求打造裝甲運兵車、指揮車、反裝甲飛彈車、迫砲車與配備105公厘以上等級主砲的火力支援車等車型。

新加坡國防部1月26日已宣布採用Terrex S5作為陸軍新一代步兵戰鬥車。新科工程表示，Terrex S5兼具防護力、機動性，以及「數位生存能力」，符合各國陸軍的發展趨勢，該公司將與星國「國防科技局」（DSTA）密切合作，以Terrex S5為基礎持續開發改良，以滿足軍方作戰需求。

新版混合動力型Terrex S5 HED甲車，具備更強發電能力及更大內部空間。（達志影像／歐新社）

新加坡陸軍確定採用Terrex S5作為新一代步兵戰鬥車，預計自2028年起交付。（取自新科工程網站）