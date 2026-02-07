【新加坡航展】星H225M協同無人機 完成MUM-T實測

記者丘學陞／綜合報導

空中巴士集團（Airbus）5日在2026年新加坡航展證實，新加坡空軍H225M直升機先前與該集團的Flexrotor垂直起降（VTOL）無人機合作，完成HTeaming協同系統開創性的實測任務，締造「有人／無人組合」（MUM-T）應用新例。

空巴表示，去年6月與星空軍簽署協議，合作探索MUM-T應用潛力，於今年1月由星空軍H225M裝備HTeaming系統，協同Flexrotor無人機模擬在高威脅空域下執行搜救，寫下HTeaming首次完成類似任務的紀錄，同時展現星空軍探索MUM-T潛力的決心。

廣告 廣告

空巴指出，星空軍H225M透過HTeaming專用資料鏈，在操控Flexrotor的同時，即時接收無人機所獲情資，有效搜索目標、避開威脅，不僅提升H225M機組搜救效率、拓展有人載臺感知能力外，也降低在危險空域停留時間，還驗證H225M與HTeaming整合效能，展現卓越的協同作業能量。

HTeaming係空巴全新的模組化有人／無人協同系統，可相容於該公司全系列直升機與多種無人機，進而互相搭配、協同作業，拓展有人機載臺能力，進而滿足多元任務需求。

空巴派出Flexrotor無人機，透過HTeaming系統與有人載臺搭配，順利完成模擬搜救任務。（取自空巴網站）

H225M機組透過HTeaming系統，操作無人機並接收所獲情資，大幅提高搜救效率。（取自空巴網站）