新加坡航空季節性增班 2026年2至5月「台北－新加坡」每週增4航班

〔記者蔡昀容／台北報導〕評估旅客需求與市場，新加坡航空2026年2至5月間季節性增班，台北往返新加坡每週增加4航班，以A350-900機型執飛。

新加坡航空表示，明年2至5月將增加每週4班台北往返新加坡航班，屆時新航每週將提供18航班供台灣旅客選擇。台灣出發旅客可經新加坡樟宜機場，再轉機前往各旅遊目的地。

新航集團包含新加坡航空及酷航，目前提供每週122個航班自新加坡往歐洲16城市，208個航班飛往紐澳9城市，195個航班飛往西亞及南非21城市。酷航近日宣布將陸續加入清萊、三寶瓏和科莫多等新航點，使新航集團東南亞航點擴增至49城市、870個航班。

